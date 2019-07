Insändare: Hundratals drabbade - kunskapen om ME-sjuka är mycket dålig

Den 12 maj varje år anordnas MillionsMissing. Aktionens syfte är att ge röst åt alla ME-sjuka i Sverige och runt om i världen. ME (myalgisk encefalomyelit) betecknas av WHO, sedan 1969, som en neurologisk sjukdom. ME är en allvarlig, kronisk multisystemsjukdom där nervsystem, immunförsvar och energiproduktion är påverkade.

ME beräknas drabba 0,1-0,6 procent av befolkningen. Detta betyder att det i Region Örebro län således finns mellan 300-1800 ME-sjuka. I Sverige finns i nuläget fyra specialistkliniker. I Region Örebro län är man hänvisad till sin läkare på vårdcentralen.

På vårdcentralerna finns dock väldigt lite kunskap om sjukdomen. En del läkare uttrycker tom att de ”inte tror på sjukdomen”. Har man tur möter man en läkare som remitterar till en av landets få specialistkliniker. Dock är väntetiden över två år på Stora Sköndals ME-mottagning. Under tiden är risken för försämring överhängande då den ME-sjuke inte får möjlighet till rätt habilitering och medicinering.

Ett av Region Örebro läns främsta ansvarsområden är att organisera och erbjuda hälso- och sjukvård. Alla länsinvånare har rätt att få vård efter var och ens behov och med god tillgänglighet, att få rätt behandling och ett gott bemötande.

Min fråga är hur Region Örebro län ska möta alla ME-sjuka invånarnas rättigheter av rätt behandling och gott bemötande?

(Läs gärna mer på: www.OMF.ngo, www.stanford.edu samt RME.nu)

”Maria”

ME-sjuk, Örebro