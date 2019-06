Insändare: Läraren sägs upp när det äntligen blivit ordning

Nu sker det igen detta trotts att lärare skriker efter mera resurser, en klass mister nu sin lärare. I dag kom min dotter hem och berättade att en av hennes lärare nu ska sluta – på grund av att kommunen ska spara pengar, vilket lärarinnan, själv berättade för sina elever. Starkt gjort av henne att tala om som det ligger till.

Detta görs trots att man tidigare flaggat för jobbig situation i klassen, man har då satt in en extra resurs för att kunna dela upp klassen i mindre grupper och detta gav ett bra resultat och en dotter som kom hem och berättade att det blev lugnare i klassen. Detta upphörde efter att man inte hade ekonomi att ha resurspersonen kvar och resultatet blev åter en stökig miljö. Man sparade in på den resursperson som hjälpte läraren i klassen – nu drar man in ytterligare en lärartjänst

Nu kom alltså tyvärr beskedet från min dotter, jag trodde inte på detta, men tyvärr så talade hon sanning.

Min fråga är: Vad händer?

Socialdemokraternas manifest finns att läsa följande rader.

”... vi vill Investera i läraryrket, anställa fler lärare, förskollärare och lärarassistenter som kan avlasta lärarna i deras arbete, skapa bättre arbetsmiljö och mindre administration”.

Nu regerar inte Socialdemokraterna av egen maskin, utan delad makten med KD och C men jag undrar: Barnen är vår framtid, har ni glömt det?

”orolig pappa”

Örebro