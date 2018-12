Kämpa tillsammans för en bra omsorg även i juletider

Till alla förskolepedagoger. I år är det ”arbetarnas jul- och nyårshelger”. Det vill säga många extra lediga dagar i samband med jul- och nyårshelgerna. Många familjer vill vara tillsammans och få lite extra tid med sina barn. En del barn får också vistas hos mor- och farföräldrar en del av jullovet. Även ni pedagoger har extra ledigt i samband med jul och nyår. Ni arbetar ju inte med service utan har ett mycket viktigare arbete än så!

Men det finns många arbetsområden där man får arbeta efter sitt schema precis som vanligt. Inga extra lediga dagar alls! Det gäller alla serviceyrken och alla som arbetar inom vården. Tänk om alla livsmedelsbutiker var stängda och man inte skulle kunna handla de matvaror, frukt och godis, cigaretter och annat som man ”helt plötsligt” kommer på att man behöver ha. Det gäller alla som arbetar på sjukhus och inom vård- och omsorg. De sjuka, de äldre och handikappade, de behöver samma omvårdnad och stöd från sin personal på storhelger som alla andra dagar.

Barnomsorg behövs även under jul- och nyårshelgerna. Den är viktig för att samhället ska fungera.

Tänk om vi inom vården skulle skicka ut brev till anhöriga eller sätta upp anslag vid äldreboenden och gruppboenden till jul, och kanske även inför sommaren.

”From. 19 december tom. 7 januari kommer vi att slå samman omvårdnaden för äldre på Tomteboda vårdhem (fingerat namn). Detta gäller både dem som redan bor på ett äldreboende och dem som har hemtjänst. De som behöver insatser enligt Socialtjänstlagen eller Hälso- och sjukvårdslagen kan ej räkna med att få hjälp från personal som de känner igen eller att vistas tillsammans med andra boende som de känner. Vi vill ha in schema från er senast 15 november ang. vilka dagar era gamla föräldrar har behov av omsorg. Detta på grund av att vår personal inte har någon barnomsorg att tillgå”.

Detta anslag/brev kompletteras med en extra brasklapp om att det är synd om de gamlingar som inte kan få vara hemma hos sina barn eller andra anhöriga under julhelgen.

Barnomsorg behövs även under jul- och nyårshelgerna. Den är viktig för att samhället ska fungera. Den behövs för alla undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, affärsanställda och övrig servicepersonal som måste arbeta under jul- och nyår samt mellandagarna. Många av nämnda yrkesgrupper vänder sig ut och in för att få ihop sitt livspussel. Alla har inte släkt på nära håll som kan hjälpa till och en del föräldrar är ensamstående. Ska de dessutom behöva ha dåligt samvete för att deras barn måste vara på förskolan under jullovet? Det kan inte vara rätt! Om ni pedagoger har lite färre barn att ta hand om under mellandagarna då några är hemma hos sina föräldrar, kanske ni kan ge dem lite extra uppmärksamhet och hitta på någon bra och rolig aktivitet.

”Från en som vet att undersköterskor och övrig vårdpersonal gör ett fantastiskt och värdefullt arbete precis som alla förskolepedagoger”.