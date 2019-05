Kösystemet gör det svårt att få träffa läkare i Askersund

På vårdcentralen i Askersund gäller ”först till kvarn” för läkarbesök där det gäller att vara långt framme i kön för dagens drop in. Distriktsköterska svarar, per telefon på morgonen, att detta är enda sättet att få träffa en läkare under dagen. Hon meddelar även att ”detta har våra politiker bestämt”. Efter att åkt två mil in till vårdcentralen fås besked att inga läkartider finns längre så det är bara att återvända hem. Endast akutärenden tas emot samt de som har turen att få träffa läkare om man köat från tidig morgon. Är detta svensk sjukvård av i dag?

Att boka tid längre fram var inte ett alternativ enligt distriktssköterska. Med andra ord, man får vänta tills man blir akut sjuk och då kan det vara för sent.

Vem är ansvarig för detta system? Ansvariga politiker inom fullmäktige i Region Örebro måste stå först i ledet. Om där inte finns kompetens att lösa frågan bör man se sig om efter ersättare. Att vara folkvald innebär inte att man behåller sin stol år in och år ut, i det fall man inte tillför något till gagn för skattebetalarna.

Jag hoppas någon ansvarig kan ge mig ett seriöst svar på ärendet och även komma med någon form av lösning.

”AlKay”

Åmmeberg

Svar direkt:

Om ditt ärende bedöms vara akut kan du få träffa en läkare samma dag

Jag vill börja med att be om ursäkt för det bemötande du fått i telefon, så ska det inte vara. När du ringer till oss får du en första bedömning av en distriktssköterska. Om ditt ärende bedöms vara akut kan du få träffa en läkare samma dag (akuttid), men om det inte bedöms vara akut är väntetiden längre.

Om du väljer att söka vård på vår drop in-mottagning gäller det endast akuta, nytillkomna besvär eftersom drop in-besök är korta besök som inte lämpar sig för långvariga besvär som kräver mer tid.

Jag behöver mer information om ditt ärende för att kunna svara på just dina frågor, vänligen kontakta mig via Region Örebro läns växel.

Sirpa Ljung

verksamhetschef Askersunds vårdcentral