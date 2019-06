Läk såren efter abortfrågan

Abortfrågan är känslig. Den river upp sår och många reagerar. Det märktes dagarna innan EU-valet då en riksdagsman för ett politiskt parti hamnade i blåsväder för sina åsikter. Men oavsett vilken uppfattning man har i denna fråga, så tror jag inte man kommer så långt med ett högt tonläge.

Vår kultur kännetecknas av yttrandefrihet, tolerans och öppenhet; där vi uppmuntras att ”gilla olika” Och detta är en styrka och något vi behöver hålla fast vid. Då borde man istället kunna ha en sansad debatt, i en förstående ton utan brösttoner, där man har respekt för varandras åsikter. Här behöver vi också ha en ”klimatförändring!”

Abortmotståndarna, eller kanske mer korrekt, de som säger sig värna om livet, har många viktiga argument som också behöver komma i ljuset och respekteras. Att det vid en graviditet bara handlar om kvinnans kropp och rättigheter är nog att göra det ganska enkelt för sig.

Just därför kan man heller inte bara sopa frågan under mattan, och göra den till en icke-fråga. Detta vinner ingen på, eftersom allt tyder på att det finns så många begravda känslor i just denna fråga. Respekt, en förlåtande attityd och ett noggrant övervägande baserat på den forskning och information som finns är viktigt att få med. Detta för att komma till en uppfattning, en hållning och en övertygelse som håller i längden både för oss, men också för nästa generation. Kanske finns det en möjlighet att såren kan läka?

Josef Sjöberg

Vekhyttan