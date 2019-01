Lämna facket efter Löfvens svek mot LAS

Lindesberg Härmed uppmanar jag alla fackanslutna som inte röstade S till att lämna sina respektive fackförbund som via LO sponsrar S med era medlemsavgifter! S har gått med på att urholka LAS genom sitt samarbete med C och L. LAS som är ett av de få ”hängslen” som vi arbetare har kvar ty facket har ju i sig självt blivit mer tandlöst under årens lopp.

”En jägare betalar för sin ammunition för att jaga älg, inte skjuta sig själv i foten”

För jag tror att denna utträdesaktion är vad S behöver för att förstå sin egen bakgrund som arbetarparti, för med årens lopp har man lämnat detta bakom sig och blivit ett slags humanistparti på skattebetalarnas och medlemmarnas pengar.

”Det är lätt att spendera andras pengar utan att behöva själv ta konsekvenserna”

”Skattebetalande realist”

Fellingsbro