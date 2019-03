Outmärkta övergångsställen skapa osäkerhet hos gångtrafikanter

Örebro Jag har vid ett flertal tillfällen besökt denna vackra stad och det här med borttagna övergångställen förbryllar mig. Man har små klackar ut mot vägen där det ser ut som att man ska kunna gå över säkert men det finns ingen markering i vägbanan och det finns ingen ”här går man skylt”.

Bilarna stannar inte och man känner sig otrygg!

Jag vill veta hur Örebro kommun förklarar detta? Finns det en tanke bakom eller hur kommer det sig att övergångarna är borttagna?

”Camilla”

Örebro

Svar direkt:

Ett övergångsställe är ingen trafiksäkerhetsåtgärd utan är mer en åtgärd för att prioritera gående

År 1999 ändrades lagtexten kring övergångsställen från ”En förare som närmar sig ett obevakat övergångsställe skall anpassa hastigheten så, att han inte åstadkommer fara för gående som är ute på övergångsstället eller som just skall gå ut på detta.” till ”Vid ett obevakat övergångsställe har en förare väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället.” Detta är den så kallade Zebralagen. I och med denna ändring såg man ett förändrat beteende hos gående där fler klev rakt ut på övergångsstället utan hänsyn till eventuella bilar, det vill säga man ”hävdade sin rätt” utan tanke på konsekvenserna. Som följd blir en av konsekvenserna att vi vaggar in våra barn och unga i en falsk trygghet, då regleringen vid ett övergångställe alltför ofta inte efterlevs. Detta beteende orsakade en ökning av olyckorna vid övergångsställen, bland annat upphinnandeolyckor där bilar som blev tvungna att tvärbromsa blev påkörda bakifrån. Sedan införande av den så kallade ”Zebralagen” har därför Örebro och flera andra kommuner valt att vara mer restriktiva gällande anläggandet av nya och bevarandet av gamla övergångsställen.

Vid en gångpassage krävs det mer samspel mellan den skyddade bilföraren och den oskyddade gående

Ett övergångsställe är ingen trafiksäkerhetsåtgärd utan är mer en åtgärd för att prioritera gående, främst på platser med många gående som får vänta långa stunder på en lucka i biltrafiken för att kunna passera gatan eller där man ser att många äldre eller yngre behöver passera gatan. I dessa fall kan ett övergångsställe vara aktuellt men då gör vi också hastighetsdämpande åtgärder för att minska risken för allvarliga skador vid en påkörning. Det är dock fortfarande viktigt att vara uppmärksam när man ska korsa gatan.

På de flesta platser anordnas istället en gångpassage likt den som är på den bifogade bilden. Det är en plats som utformats för att man enklare ska kunna passera över gatan oavsett om man har barnvagn, rollator eller är synskadad och när passerande trafik medger det i form av att någon stannar och släpper över eller när det blir en lucka mellan bilarna som gör det tryggare att passera. Vid en gångpassage krävs det mer samspel mellan den skyddade bilföraren och den oskyddade gående och där det ställs högre krav på att den gående skärper sina sinnen och är extra uppmärksam vid korsandet av gatan.

Peter Smedberg

trafikingenjör, Tekniska förvaltningen Örebro kommun