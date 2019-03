Swedbank gör skillnad på sina kunder

Apropå Swedbank ... Visst är det konstigt, hur kunder behandlas olika, under en tidsrymd av nio månader förra året, fick jag tre uppmaningar från Swedbank (en gång via Internetbanken och två gånger via brev) att redovisa varifrån de pengar som sätts in på mitt lönekonto kommer ifrån. Till saken hör också att jag ett halvår tidigare besökt mitt lokala Swedbank kontor, för att avsluta min avlidne mans konton, skriva om lån etcetera och svarat på samma frågor då.

Om jag inte hörde av mig till Swedbank, hotade banken med att jag inte skulle få tillgång till Internetbanken, konton skulle kunna avslutas och så vidare. Men allt som sätts in på mitt konto har en avsändare, och då borde väl banken kunna se att det är min arbetsgivare och två väldigt vanliga svenska försäkringsbolag, eller? När jag svarade på det senaste utskicket, så lämnade jag, för säkerhets skull, även uppgift om min sko- och klädstorlek.

Som grädde på moset, har nu Swedbank beslutat att jag inte längre har tillgång till Internetbanken, eftersom dom anser att min dator är för gammal!

”Vita pengar”

Nora