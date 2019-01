Tankar under en midnattsmässa: Hur hjälper kyrkan?

Midnattsmässa. Tankar och funderingar kommer upp till ytan när man sitter i kyrkobänken och lyssnar på midnattsmässan, i behagliga 18-20 graders temperatur.

Ute är det -4 grader och blåser småkallt. Undrar hur många som måste söka natthärbärge i en kall källare? Undrar hur många som är gamla? Hur blir det med julmat?

Lägger lite extra i kollekten för att stilla mitt samvete.

Nästa dag så läser jag om Svenska kyrkan ”www.svenskakyrkan.se”. Där får jag reda på att man har tillgångar på 47 miljarder kr!

Det finns en mycket bra och tydlig finansiell rapport hur man får sina tillgångar, skatt, gåvor och avkastning på aktier. Svenska kyrkan skötts exemplariskt av sin ekonomidirektör och hans medarbetare!

En fadd smak infinner sig i munnen, är det så här det skall fungera i Svenska kyrkan?

”GA”

Örebro

Under hela året strävar vi efter att möta människor i livets alla skeden för att kunna bidra till ett gott liv.

Svar direkt:

Under julen har Svenska kyrkans församlingar haft öppet på flera sätt och mött en mängd människor. Många har samlats till midnattsmässa och andra både storslagna och fridfulla gudstjänster och julkonserter. Vi har även bjudit in till gemenskaper med mat, ett exempel är vårt gemensamma julfirande här i Örebro som anordnas för att ingen ska behöva fira jul ensam. I år samlades drygt 100 personer i Längbro kyrka för julfirandet på julafton och i samarbete med Örebro stadsmission har många ätit julbord. Diakonerna i Örebro har delat ut presentkort till barnfamiljer till stöd inför julen. Och en mängd personer har kunnat bryta sin ensamhet och fått stöd under helgdagarna genom samtal i församlingarna och på Jourhavande prästs telefon och chatt. Under hela året strävar vi efter att möta människor i livets alla skeden för att kunna bidra till ett gott liv. Vi gör vad vi kan för att sprida ljus och välkomna in i värmen.

Johan Svedberg

församlingsherde i Olaus Petri församling, för Svenska kyrkan Örebro