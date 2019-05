Upprörande med Bensinupproret 2.0

Uttrycket att såga av den gren du sitter på är slående för detta uppror. Ingen utom strutsarna kan ha missat att petroleumprodukter påverkar vår atmosfär och klimat. Att köpa onödigt dyra och motorstarka fordon med statusvärde går bra, men att fylla tanken på detta monster sker motvilligt. Men det har effekt om vanligt folk och biltillverkare tänker efter och ändrar sitt beteende.

Att införskaffa en bil som förbrukar under halvlitern per mil är enkelt och ett effektivt sätt att sänka milkostnaden. 17 kronor/liter gångrat med 0,5 blir 9,5 kronor per mil. Och blir kronan starkare (Riksbankens uppgift/höj räntan) och oljepriset lägre (oljeproducenternas val) så blir det ännu billigare. Dock till miljöns nackdel.

Bensinskatten såväl skatten på andra förorenande produkter ska förstås höjas, all fordonsskatt borde också läggas på bränslet så att det blir ännu tydligare att ju mer du kör och ju törstigare motor desto mer betalar du och inte som nu för att du står stilla med motorn avslagen.

”En enkel bonde”

Askersund