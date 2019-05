USA:s politik i världen kritiseras alltför sällan

Efter två års utredande har det inte kommit fram några bevis för rysk påverkan på det amerikanska presidentvalet. Denna hysteri ter sig absurd om man följt USA:s ständiga påverkan på andra länders inrikespolitik.

Metoderna har varierat från sanktioner, mordförsök på statschefer, CIA-stödda statskupper, krig via ombud och rena militära angrepp. 2014 stod Victoria Nuland i Kiev och skröt om att USA investerat fyra miljarder dollar i ett regimskifte i Ukraina.

Bara under detta unga millenium har USA/Nato lagt Irak och Libyen i ruiner samtidigt som man för ett hopplöst krig i Afghanistan. Samma sak försökte man i Syrien genom krig via ombud. Just nu försöker man svälta ut Venezuelas folk därför att man inte gillar deras president.

Flyktingströmmarna från dessa krig har lett till att den främlingsfientliga nationalistiska extremhögern är på stark frammarsch i Europa. Den liberala demokratimodellen är hotad, liksom EU:s sammanhållning.

Trots detta uppenbara orsakssamband är det tyst i det svenska etablissemanget, inklusive media, till och med public service. Vill man få mer nyanserade kommentarer och analyser måste man söka sig till utrikiska källor.

Oavsett om detta beror på kompetensbrist inom den svenska journalistkåren, politisk styrning eller något annat är det pinsamt att leva i ett land där hela den bildade eliten är lika okritisk och undfallande mot USA:s imperialistiska aggression som det svenska kommunistpartiet var mot Sovjetunionens brott mot mänskliga rättigheter

Bo Staaf

Gyttorp