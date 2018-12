Utmärkt vård vid min cancer-sjukdom

Allt som oftast får man läsa om hur dåligt behandlad man har blivit inom svensk sjukvård och vilka förödande konsekvenser enskilda patienter drabbats av. Jag är dock övertygad om att de allra flesta får en utmärkt behandling och omvårdnad. Jag själv är ett talande exempel på detta.

Helt nyligen har jag genomgått strål- och cytostatikabehandling för att bota en tonsill-cancer. Jag fick strålning 5 dagar/vecka under 7 veckor och en cytostatikabehandling/vecka under samma tid, det vill säga 7 st. Behandlingarna var förhållandevis lindriga, men biverkningarna desto allvarligare i form av svår smärta i strålområdet med åtföljande svårigheter att svälja både fast och flytande föda. Saliven är borta - kanske permanent, all smaksensation har försvunnit, men ska på sikt komma tillbaka,och jag har tappat ett antal kilo i vikt.

Jag blev inlagd på avd. 85 i en vecka för att öka i vikt och lära mig sköta den magsond jag för närvarande har till dess jag kan äta och svälja all föda den naturliga vägen.

Jag vill tacka för all den fantastiska omvårdnad jag har fått erfara. Personalen på strålningsenheten, personalen på avd. 85, min doktor Jana Sandberg, som med sin saklighet, sitt glada humör och humor har bidragit till att mina besök på kliniken har känts ganska otvungna. Vidare vill jag också tacka mina kontaktsjuksköterskor, syster Barbro och syster Therese för deras engagemang. Dessutom har dietisten Emma Wilandh sett till att jag får i mig den näring jag behöver för att inte förlora mer i vikt. Jag träffar också tandhygienisten Camilla Karlsson på käkkirurgen regelbundet, som ser till att hålla min ömmande munhåla i gott skick.

På USÖ i Örebro försöker man se till helheten hos patienten – således inte enbart till den ”sjuka” delen utan att man tar ett helhetsansvar beträffande biverkningar och andra negativa konsekvenser av behandlingen. Jag är mycket tacksam!

Hans Kjellsson

Nora