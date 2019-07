Inte konstigt om barnmorskorna tröttnar och lämnar Karlskoga BB

Förlossningen i Karlskoga handlar om så mycket mer, än att åka några extra mil, bland de viktigaste dagarna i livet. Om det hade handlat om klara missförhållanden hade jag sagt, stäng! Men nu handlar det om något som fungerar och dessutom väldigt bra. Trots kampanjen mot Karlskoga förlossning har många valt att föda just i Karlskoga, åkt de extra milen dit som bland annat erbjudit sammanhållen familj. Alla är inte förstföderskor och singlar. När man är som mest utsatt är det extra skönt med tryggt stöd från omgivningen.

Att föda barn är ingen liten sak. Ett väl omhändertagande av kunnig personal som älskar sitt arbete och får tiden och möjligheten att leva ut sin passion är nog vad de flesta vill möta när det väl är dags. En förlossning med eftervård sätter djupa spår i kropp och själ för resten av livet, som i sin tur påverkar det nyfödda barnet och andra i omgivningen.

Förlösande barnmorskor växer inte på träd, som en del verkar tro. De är också människor som behöver äta dricka sova gå på toaletten som alla andra och gärna vill ha ett privatliv. Bristyrken skapas av dåliga arbetsförhållanden och få jobb-orter.

Det är märkligt att personalen inte tas i beaktande. Vem vill stanna kvar som förlösande barnmorska när man antingen måste dagpendla i ur och skur, i tö och snö året runt alla dessa mil eller flytta? Hur många orkar hålla på så år ut och år in, inte bara under årets ljusaste dagar utan även under årets mörkaste dagar när man knappt ser solen?

”Längre än näsan räcker”

Örebro