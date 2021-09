Inte läge att fira döden i år

Lästa i dagens NA om firande av ”de dödas dag” under vecka 44, spöktema. Jag blir mörkrädd. Vi har under 1 1/2 år levt med en pandemi och en sjukdom, covid-19, som skördat så många människors liv. Det är väl inte döden vi ska fira. Jag vill inte tro det.

Vad vi Örebroare behöver i dag är att vi får hopp och att vi ska fira att vi får leva, vi som överlevt pandemin. Att fira de dödas dag är ett hån mot alla de anhöriga som mist någon under pandemin. Dessutom ett hån mot all vårdpersonal som slitit ut sig för att rädda liv. Det är väl fint att avslutningen blir ”stad i ljus”, men jag önskar att det skulle få bli temat under vecka 44. Uppmanar kyrkorna i Örebro att reagera mot detta och visa på hoppet och ljuset som vi Örebroare behöver.

Margareta Ericson

Örebro