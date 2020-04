Invånarna i Ljusnarsberg och Hällefors bäst i länet på att panta tomglas - Lekebergsborna sämst

Förra året pantade länsborna omkring 63,9 miljoner burkar och flaskor i Örebro län, vilket är cirka 2,5 miljoner fler PET-förpackningar än året innan. Flest förpackningar per person pantades i Ljusnarsbergs kommun med i snitt 291 stycken. Även i Hällefors kommun pantades det mycket per person med i snitt 252 förpackningar. Lekebergs kommun ligger i botten på listan med 130 pantade förpackningar per person under 2019.

Totalt sett pantades det mest i Örebro kommun där cirka 31,3 miljoner förpackningar samlades in för att bli till nya burkar och flaskor.

Det här berättar Pantamera i ett pressmeddelande. Pantamera drivs av Returpack AB för att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor.

Pantstatistik för Örebro län

Kommun/Totalt antal förpackningar/Per person 2019/Per person 2018:

Ljusnarsberg 1 388 009/291/292; Hällefors 1 770 568/252/257; Laxå 1 412 555/249/238; Degerfors 2 368 208/245/246; Karlskoga 7 060 645/232/230; Nora 2 413 040/225/221; Lindesberg 5 211 843/221/215; Kumla 4 607 896/212/202; Hallsberg 3 256 700/204/184; Örebro 31 324 292/201/194; Askersund 1 982 598/174/171; Lekeberg 1 072 814/130/130.