Förklaringen till udda bilderna under U18-VM: "Det är unikt"

Har du varit i Fjällräven Center under U18-VM har du säkert lagt märke till den nya företeelsen vid utvisningsbåsen. Det har aldrig hänt under en Modomatch i Hockeyallsvenskan, men under detta mästerskap sker det systematiskt match efter match.

En röd lampa tänds, någon sträcker upp sin arm högt, en linjedomare tar några snabba skär och ett utbyte sker.

– Nä, jag har aldrig varit med om det här tidigare. Det är väldigt unikt skulle jag säga.

Funktionären Stefan Åsander skrattar när han berättar om en av sina arbetsuppgifter under U18-VM.

Det är nämligen han som sträcker upp sin hand för att signalera till domarkåren att pucken på isen ska bytas ut.

– Vi har en mängd med puckar som ligger i en fryshink, som är på 11,3 minusgrader. Var fjärde minut och vid varje powerbreak byts pucken ut till en av de nedkylda.

Varför gör man det här?

– För att puckarna inte ska bli för varma. Det är bestämt så, de ska vara nedkylda.

För att spelet då går snabbare?

– Ja, det är väl på det viset.

Just att puckarna ligger nedkylda i -11,3. Varför just den temperaturen?

– Haha, ja-du. Det är en bra fråga... Jag vet inte.

Har du någon dialog med domarna under matchen då?

– Ja, precis. Jag visar linjemannen när puckarna är redo att bytas. Domaren har det sista ordet, men för det mesta brukar de komma till mig. Jag signalerar tydligt och Ulf (funktionärskollega) har sin lampa som syns.

Borde det här appliceras under Modos matcher också?

– Det tycker jag absolut! Det är ingen dum idé.

Det sker mellan 10 och 15 puckbyten per match, berättar Åsander.

Två veckor innan U18-VM startade fick han och övriga funktionärer informationen från internationella ishockeyförbundet.

När turneringen nu går in på sitt upplopp är Åsander tillfredsställd med arrangemanget.

– Turneringen har varit väldigt bra. Jag är nöjd.