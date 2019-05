Gunnarsson om oförglömliga ögonblicket, finalen och Örebroryktet: ”Vill helst spela kvar här”

Slutspelsskägget har hunnit bli sju veckor långt och feststämningen efter den avgörande 5–1-segern i sjätte semifinalmatchen mot San Jose Sharks har just lagt sig.

Calle Gunnarsson, 32, och hans St Louis Blues har redan skapat hockeyhistoria den här säsongen, och nu är de bara fyra segrar från Stanley cup-pokalen.

Örebroaren var på isen under de allra sista sekunderna när finalplatsen säkrades i tisdags, och det är ögonblick han kommer minnas resten av livet.

– Eftersom vi hade några måls marginal kunde man lyssna lite på publiken, spana upp och verkligen känna stämningen de sista minuterna av matchen. Annars när man lirar och det är tajt så har man aldrig tid att stanna upp, men nu kunde jag ta mig någon sekund och bara njuta av hur högljutt det var,. Det var väldigt mäktigt, säger Gunnarsson till NA.

– Jag har faktiskt aldrig varit med om något liknande, det var som om ljudet från publiken inte hade någonstans att ta vägen, det bara rullade runt i hallen. Jag kunde knappt höra mig själv när jag skrek till lagkompisarna. Det var sådant jäkla drag. Det här är så stort för hela St Louis. Alla människor man träffat efteråt är både glada och tacksamma. De är supernöjda med att vi tagit oss till final och verkar taggade som satan.

Efter matchen firade spelarna i omklädningsrummet till Laura Branigans 80-talshit Gloria – det har blivit lagets segermelodi den här våren – och så togs en sedvanlig lagbild med Clarence S. Campbell Bowl, som tilldelas segraren i NHL:s västra konferens. Men ingen spelare rörde pokalen, eftersom det anses ge otur i finalen.

– Så var det, men det är bara skrock. Jag hörde att Alexander Ovejtkin höjde bucklan för Washington i fjol, och det gick ju bra för dem i sedan, säger Gunnarsson.

Finalen blir historisk på flera sätt. Det är första gången på 49 år och fjärde gången någonsin som Blues tagit sig dit – 1968, 1969 och 1970 föll laget i tre raka finalserier. Och det är första gången på 38 och andra gången någonsin som en örebroare är i Stanley cup-final. 1981 fick Kent-Erik Anderssons Minnesota North Stars stryk med 4–1 av New York Islanders.

Men mest speciellt är att Blues faktiskt var sist i ligan – på 31:a plats – så sent som den 3 januari. Det är bara sjunde gången i historien – sedan NHL 1967 fick fler än sex klubbar – som ett lag som legat allra sist i tabellen efter nyår tagit sig till slutspel. Och Blues stannade ju inte där, utan gick hela vägen till final.

Det är enkelt att förklara framgången med tränarbytet, där Mike Yeo fick kicken redan i början av november och Craig Berube klev in i hans ställe, och i att målvakten Jordan Binnington, som startade säsongen i farmarligan AHL, kommit in och stått på huvudet. Binnington startade sin första NHL-match den 7 januari – och med honom mellan stolparna har Blues vunnit 36 av 49 matcher. Det ligger naturligtvis mer än så bakom vändningen, men historien får skrivas när säsongen är över.

– ”From worst to first” (från sämst till förstaplatsen), det vore något ... Men just nu tittar jag inte så mycket bakåt på det som varit, jag är fokuserad på finalen, säger Gunnarsson.

Den börjar klockan två på natten mot tisdag, svensk tid, i Boston. Bruins, som slog ut Carolina Hurricanes i fyra raka matcher i sin semifinal, har hemmaplansfördel och både börjar och slutar finalserien hemma, om den går till sju matcher.

Gunnarsson, som under grundserien drogs med stora skadeproblem (först rehab av knä/höft efter operation i somras, sedan en långdragen handledsskada) och bara deltog i 25 av 82 matcher där, har åkt in och ut ur laget under slutspelet. Nu för att coachen satsat på andra spelare. I åttondelsfinalen mot Winnipeg fick han bara spela två sista matcherna. I kvartsfinalen mot Dallas spelade han alla sju. I semifinalen var han återigen utanför laget första tre, men fick spela de tre sista mot San Jose, med en tolv minuters istid per match.

– Det var halvtråkigt att vara på läktaren mot Winnipeg. Jag var lite småskadad första matchen den rundan, och sedan blev jag kvar utanför laget. Men när jag väl fått chansen igen har det känts jättebra. Vi pushar rätt hårt på två backpar (Joel Edmundson/Alex Peitrangelo, Jay Bouwmeester/Colton Parayko), men man får ta den istid man får och försöka ha kul. Man vet aldrig när man får en sådan här chans igen.

När Berube var ny som huvudtränare gav han Gunnarsson en stor roll bredvid Pietrangelo i förstafemman, och örebroaren svarade med att göra poäng i sju av åtta matcher i januari. Men i slutspelet har han alltså återfått sin vanliga, mer defensiva roll, i tredje backpar. Bästa statistiken Gunnarsson kan luta sig mot nu är i stället att han inte varit inne på ett enda baklängesmål sedan tredje kvartsfinalen mot Dallas, den 29 april. På slutet har han spelat ihop med Robert Bortuzzo.

– Det var säkert ett par år sedan vi spelade tillsammans senast, men han är skön att lira med. Han är till höger och jag till vänster, och vi har en bra rollfördelning. När jag spelat med Vince Dunn har jag fått gå till höger, och det är en liten omställning.

Får du spela i första finalen?

– När man vinner brukar man ju inte ändra så mycket, men nu lär vi få tillbaka Dunn som varit skadad, så vi får se. Jag hoppas naturligtvis det.

Hur stort ska det bli att spela en Stanley cup-final?

– Klart det är stort. Någon frågade mig inför sjätte semifinalen: ”Är det största matchen du spelat?” Ja, det är väl det eller någon av SM-finalerna med Linköping ... Men det är klart att det här blir det absolut största. Det blir en jäkla cool grej att ha på cv:t, och det blir förstås ännu bättre om vi vinner.

Har ni orkat ladda om i laget?

– Vi firade järnet efter matchen i tisdags kväll, hade lite skoj. Sedan hade vi ledigt på onsdagen, tränade lätt på torsdagen och nu har vi ställt om fokuset. Det är ingen som är nöjd med det här. Nu ska vi rida vidare på vågen och ta det ett steg till. Det ska bli skitkul.

Under semifinalserien mot San Jose publicerade Hockeynews en text där undertonen var att Gunnarsson kunde vara på väg hem till Örebro Hockey redan till hösten. Men det är inte hans förstaval, säger örebroaren till NA.

– Nej, det jag sa till den reportern var typ att ”Örebro alltid är intressant”, och det är klart att det är. Det är ju hemstaden. Men helst av allt vill jag spela kvar här borta något år till, det är prio ett, det kan jag vara öppen med. Sedan stämmer de att Örebro alltid är intressant, men om det är nästa år, eller om två eller tre år ... Det kan jag absolut inte svara på, säger Gunnarsson, som sitter på ett utgående kontrakt efter fem år i St Louis som följt på fem år i Toronto, och fortsätter:

– Just nu finns det inget annat på kartan än slutspelet. Allt snack om nästa år får man ta efteråt, det tror jag alla förstår. Men jag försöker ha kul, vinna och göra ett bra slutspel, och förhoppningsvis har någon ögonen öppna så man kan få ett kontrakt, eller i bästa fall förlängt här.

Finalschemat

2.00 natten mot tisdag 28 maj: Boston–St Louis.

2.00 natten mot torsdag 30 maj: Boston–St Louis.

2.00 natten mot söndag 2 juni: St Louis–Boston.

2.00 natten mot tisdag 4 juni: St Louis–Boston.

2.00 natten mot fredag 7 juni: Boston–St Louis, eventuell femte match.

2.00 natten mot måndag 10 juni: St Louis–Boston, eventuell femte match.

2.00 natten mot torsdag 13 juni: Boston–St Louis, eventuell sjunde och direkt avgörande match.