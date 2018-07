SHL:s ordförande om arenakrav, CHL och att kallas hockeymördare: "Alla ska känna att det är möjligt att gå upp"

Anders Källström, vd för Lantbrukarnas Riksförbund, är hemma i Örnsköldsvik på semester och vi passade på att träffas i en loge på Fjällräven Center, arenan som han var den drivande att få till. En arena som är byggd för ett SHL-lag men som nu huserar ett hockeyallsvenskt dito.

Men det är svensk hockey i allmänhet och SHL:s roll i synnerhet som det här samtalet ska handla om och därför körde vi frågor & svar-modellen med Anders Källström.

Hur mår SHL i dag?

– Det korta svaret är väldigt bra. Vi har fått klart med alla licenser och vi har verkligen jobbat med att stärka modellen för klubbarnas balansräkning med det här kapitalkravet och det har varit jätteviktigt, för jag har upplevt själv hur svårt det är i en klubbledning då man står i en situation där det går tungt och man satsar lite extra på att köpa spelare och lägger då ut lite för mycket pengar.

– Har man de här kvalitetskraven på ekonomin är det jättebra för klubbarna som känner att det finns ett krav som de måste uppfylla.

– Det känns också jättebra att vi fått en tillväxt i vår ekonomi tack vare CMore-avtalet men också via andra avtal. Väldigt mycket är väldigt gott och vi är väldigt homogena i dag.

Hur är arbetsklimatet då, det är ju trots allt en organisation med 14 klubbar som är sig själv närmast?

– Jag var ju med i gamla elitserieföreningen och det var så mycket tjafs. Jag upplever att det är mycket mer konstruktiva diskussioner i dag och mer fokus på utvecklingsfrågor.

– Vi har en ny styrmodell som innebär att vi har ett ägarforum där samtliga 14 lag är med och så har vi en styrelse på sju personer, där tre är oberoende ledamöter och jag upplever att vi är sju stycken som är satta för att ta ansvar för hela gruppen och det har blivit väldigt bra.

Det här med licenser, vad är de värda egentligen? Nu fick Mora IK dispens ifjol för sin hall och man får det i år igen.

– Modellen är att regelverket säger sitt och då ska licensnämnden tillämpa det och de måste ha fått nöjaktiga svar nu då de beviljar licens. Jag tycker personligen att man måste vara lyhörd, det här stora ekonomiska steg i en liten kommun som Mora jämfört med större kommuner i Sverige.

– Man ska också tänka att det är Mora själv som drabbas då man har en arena som är som den är och de har inte kapacitet att utveckla ekonomin runt den. De som mest av alla som vill hitta en bra lösning är Mora själva.

– Det vore livsfarligt om vi inom svensk hockey sätter gränser och dömer ut vissa orter i tron att de inte kommer att klara av att spela i SHL. De krav som finns i dag är ganska basala för hur en arena ska se ut. Alla ska känna att det är möjligt att gå upp.

Tycker du att SHL är en bra produkt i dag, och om den skulle förbättras, vad skulle behövas göra då?

– Ser man tillbaka på tio år har produkten utvecklats enormt. Arenorna har skapat förutsättningar för att ta utvecklingssteg på isen också och vi har en ordnad ekonomi inom SHL.

– Jag tycker det är fokus på kvalitetsfrågor och verkligen se till att det är professionellt. Men det fina är att vi bygger en svensk modell och vi är Sveriges största arenasport vilket många glömmer bort och vi producerar så många talanger.

För en utomstående känns det ändå som om ni sneglar mot NHL? Riktiga hardcorefans tycker att ni bygger bort ståplats, ni tar bort det genuina, det är en miljö mest för kostymer och det är för dyrt att gå på hockey.

– Det som hänt med arenorna är att de attraherar en helt ny publik. På Kempehallens tid fanns det en damtoalett på tio herrtoaletter. Kvinnor gick inte på hockey då och det är framförallt det som är den stora förändringen, att fler kvinnor går på hockey och att man går tillsammans med familjen.

– Sedan kan man säga att varje klubb med självaktning vill ha en god och bra relation med sina supportrar och att det finns en ståplatskultur. Jag tycker inte det är som du beskriver det, jag tycker att vi har kunnat förena det nya med att vi också kunnat behålla en ståplatskultur.

Vad tänker du när ni får höra att ni är hockeymördare med jämna mellanrum?

– Jag tror att det är många inom SHL, inklusive mig själv, som tar väldigt illa vid oss. Visst, det finns säkert situationer då vi upplevts som maktfullkomliga eller att det gjorts saker som man inte gillat runt om i hockey-Sverige.

– Men vi är en produkt av vad 14 klubbar vill och jag kan inte ha någon annan uppfattning än vad 14 klubbar har. Om du tar vilken klubb som helst så bygger det på att det är väldigt många människor som är ideellt engagerade för att göra allt detta möjligt.

– Drömmen är att alla äger SHL då högsta ligan är det finaste vi har och vad kan vi göra för att utveckla den mer och då måste man ha en bra dialog med hockeyallsvenskan och hockeyettan, och det upplever jag från central nivå att vi har i dag. SHL är ju ingenting utan en allsvenska som fungerar.

Men SHL är ju en dröm för alla klubbar, och det finns skeptiker som tror att ni låser och kastar bort nyckeln om till exempel Leksand och AIK går upp istället för exempelvis Mora och Rögle.

– Under det ansvar jag har är det "out of the question" att det skulle bli en stängd liga i Sverige. Det man kan säga är att under de tre senaste åren har det kommit upp ett nytt lag varje år och det vitaliserar SHL, precis som det vitaliserar hockeyallsvenskan. Vi är egentligen inne i en modell som fungerar. Men nu kommer jag in på serieutredningen.

Ja, berätta om den.

– Svenska Ishockeyförbundet har beslutat att tillsätta en serieutredning för att titta på SHL, hockeyallsvenskan och division 1 och så har man tillsatt en enmansutredare som heter Ola Lundberg som är en genuin hockeyperson.

– I november ska han lägga ett förslag på en seriemodell för de serierna och nu nu är det en expertgrupp och referensgrupp som jobbar med de frågorna och Ola Lundberg ska då samla ihop alla funderingar och hans ambition är att lägga ett förslag som vi kan få enighet kring.

– Det kommer att handla om hur serierna ska se ut, hur många lag det ska vara i serierna och hur upp- och nedflyttning ska gå till. Det tas beslut om eventuella förändringar på förbundsmötet i juni nästa år och går de igenom kommer de att gälla från hösten 2020.

Du har inte sett något förslag, men känns det som om ni kan få med alla i båten?

– Jag tror att hela modellen bygger på att vi måste komma överens. Han kommer inte att lägga ett förslag som inte har förutsättningar att gå igenom. Ola lyssnar nog in väldigt noga på de tankar som finns i hockey-Sverige.

Lek med tanken att det blir fler lag i SHL och att det blir "enklare" att åka ur, hur tas det emot av klubbarna?

– Det sista vi behöver är tjafs i hockey-Sverige och vi i SHL försöker spela in hur vi ser på antalet matcher i SHL och vad som är en rimlig nivå när det gäller antalet lag. Vi har en modell som har ett antal fördelar men också kanske ett antal nackdelar.

– Jag kan kasta in också hur man kan ha en allsvenska vars kvalsystem ingen begriper eller kan förklara. Det är heller ingen positiv sak i dag.

Vad tror du själv, hur ser SHL ut om tio år?

– Vi har ambition att betraktas som andraliga i världen, men då måste vi ha kloka fönster ut mot Europa. Jag skulle vilja att CHL blir en mycket tydligare del av SHL:s spelagenda, i dag har vi knappt publik på läktarna när det spelas CHL-matcher.

– CHL ska kunna utvecklas precis som vår liga, men då måste det finnas spelfönster för att kunna göra en satsning mot Europaspel. Där ute finns det faktiskt pengar och att hockeyn utvecklas ute i Europa är viktigt för Sverige också.

– Jag skulle också vilja att hockeyallsvenskan gjorde mer för att förädla sin produkt och fundera över hur de ska sälja in den för bitvis håller allsvenskan ett fantastiskt underhållningsvärde.

Det här med att SHL kan plocka spelare från allsvenskan fram till 19 juli, kommer det avtalet att förhandlas om?

– Vi har haft en överenskommelse och nu är det några som hävdar att den är fel, men vi har ju faktiskt varit överens. Det här är ju inget hittepå som dykt upp den här våren.

– Men vi är beredda att diskutera andra modeller, och de buggar som finns i systemet är vi också intresserade av att räta upp. Men det var ett avtal som vi var helt överens om.

Det här med CMore och ett väldigt lukrativt avtal, hur ser du på att SHL får mycket pengar, hockeyallsvenskan får betydligt mindre.

– Vi har ju tagit sådana här kliv förut och det allvarliga med här kliven är att pengarna inte gått till att förstärka klubbarnas ekonomi utan pengarna har gått till spelarlöner. Det vi vill jobba jättemycket med är att pengarna ska gå till klubbarnas balansräkningar vilket bidrar till en robusthet.

– Det viktiga är att vara försiktig med de här pengarna så de inte är slut efter fem år. Sedan handlar det om konkurrens och jag tycker att allsvenskan har en produkt som ska kunna vara mer värd på markanden, men någon annan ska ju betala för den.

– Det är inte vi som ska förhandla åt allsvenskan, men ju mer de kan positionera sig som egen liga, med gott samarbete med oss, ju bättre är det för allsvenskan och SHL.

Det här avtalet med CMore, innebär det något för er att Telia köpt TV4-gruppen där CMore ingår?

– I det korta perspektivet innebär det ingenting då avtalet ligger fast, men på sikt kan det innebära en del, men det är för tidigt att uttala sig om det.

Om du får helt fria händer, hur vill du att SHL och svensk hockey ska se ut i framtiden?

– Om jag säger någonting, är det risk att jag säger någonting som har bäring på serieutredningen. Vi har spelat in våra funderingar och jag vill inte låsa sig för det kan finnas andra aspekter på seriemodeller så nu får enmansutredaren lägga det.

– Men vi har en position i SHL och svensk hockey som är ett jäkla ansvar att vårda då vi tillhör världseliten. Det var ju inte bara det att vi vann VM-guld senast, utan det var på det sätt vi gjorde det. Bitvis var det en hockey som var magisk.

– Det är fantastiskt att vi tagit den här positionen, men då är den viktiga frågan hur vi ska hålla fortsatt högsta internationell klass. För mig är CHL viktigt, inte för att CHL ska ta över någonting, men vi måste ha blicken ut över Europa.

Men är vi mogna för CHL?

– Då när det skapades var det fem utbrytarklubbar och det var ett jäkla tjafs. I dag har vi en uppställning där vi är överens och alla klubbar i SHL backar upp CHL. Om tio år bort måste vi tänka på CHL och Europa, då kan både marknad och pengar växa och hockeyn kan utvecklas allt mer.

Kan vi på sikt till exempel ha ett samarbete med KHL?

– Nej. SHL är det finaste vi har och då måste vi se till att utveckla det vi har. Men pratar man utbyte då är CHL nästa steg, men då måste det synliggöras så att det blir intressant.

– Men sedan är det ju så att det är i Modo Hockey jag har mitt hjärta. Det är ingen i SHL som undgår att veta var jag står och är det någon dröm jag har är det att Modo tar sig tillbaka till SHL. Men nu gäller det för Modo att vara metodiska och långsiktiga. Timrå har bevisat att det går, och klarar Timrå av att ta sig till SHL, ja då klarar Modo det också. Men låt det ta tid, säger Anders Källström.