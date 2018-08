Hellsing: Ett möjligt ordinarie Örebrolag – men vi vet inte ett dugg

► (+) Kilpeläinen briljerade när Örebro vann – se höjdpunkterna mot Köln här

Köln cup är avklarat för den är gången och det blev ju ganska lyckat till slut för Örebro Hockey. Låt vara att det sket sig duktigt i premiärmatchen mot Rögle. Men att det blev som det blev har sina förklarliga skäl, det har vi varit inne på redan och det skriver jag utan att ta ifrån Rögle någonting. De hade mycket väl kunnat vinna den där matchen ändå. De brukar ju göra det mot Örebro.

Just därför var det kul att se hur Örebro kunde skaka av sig smällen och bara bli bättre ju längre turneringen gick. Insatsen mot Langnau var egentligen inte den bästa men Örebro fann en väg till seger. Schweizarna hade stundtals kommandot och hade kunnat få med sig mer än den 1–0-ledning laget hade innan Örebro kom tillbaka och vände till seger. Det i en match vi annars kommer ihåg som ett statement från Nick Ebert. Amerikanen visade vilken kugge han kommer bli för Örebro i vinter.

Ebert var inte i närheten av lika briljant mot Köln. Tvärtom så föll han tillbaka en del och stod för några ganska så enkla misstag i passningsspelet. I stället klev andra fram i det som i slutändan var Örebros mest solida insats i turneringen. Marcus Björk behövde tre matcher att skjuta in sig innan första pucken till slut satt i nät. Det blev ett till av bara farten och någonstans symboliserar det också det som är Örebros styrka inför den här säsongen. Att de har en backuppsättning som har råd att den bäste spelaren inte har sin bästa dag. Jag tycker det säger en hel del om kvaliteten när man har två så pass bra backar som Gustav Backström och Lukas Pilö som fjärde backpar. För det känns som att det är den är backuppsättningen vi får se i SHL-premiären 15 september mot Mora. Ja, förutom Nick Ebert då som inte ansluter förrän omgång tre.

Längst bak fick Eero Kilpeläinen chansen i två matcher att visa vad han går för och han gjorde det i en av dessa. Mot Köln studsade han tillbaka efter sex insläppta mot Rögle och var bara minuten från att hålla nollan. Finländarens två insatser i Köln sammanfattar det ganska bra hur det känns kring honom. Ena dagen kan det mesta gå in, andra dagen spikar han igen. Just därför är jag så förtjust i att man plockat in Stefan Steen som är en beprövad målvakt och kommer ge Eero avlastningen han behöver. Om han inte till och med tar hand om förstaspaden i vinter. Steen har svarat för två bra insatser så här långt i Örebrotröjan och är verkligen med och tävlar.

Forwardssidan då? Ja även där fick jag känslan efter avslutningsmatchen mot Köln att det mycket väl kan vara dessa vi ser den 15 september i Mora. Laguppställningen mot Köln kändes ordinarie, så när som på möjligtvis en Spink-tvilling vilket jag ska återkomma till.

Marcus Weinstock såg ut att trivas alldeles ypperligt med Jere Sallinen och Tom Wandell. Rodrigo Abols ser ut att ha blivit miljonär på läropengar från fjolåret och ser ut att kunna få ett litet genombrott i vinter. Han gjorde det bra mellan Shane Harper och Aaron Palushaj där de två sistnämnda verkar ha funnit varandra. Utöver det har Niklas Sundblad funnit en checkingline i form av Kalle Olsson, Christopher Mastomäki och Glenn Gustafsson.

Frågan är då vad som händer med tvillingarna Spink. Platsar de? Nu är jag väl medveten om att kedjorna kan ändras och öppna upp för att någon av dem får chansen men så som det ser ut just nu vet jag inte om de får plats. En öppning för Tylor är om man vill satsa på junioren Anton Johansson eller om denne skickas ner till J20.

Vad gäller Tyson så går han skadad nu, mycket olyckligt för honom när han har så mycket att bevisa.

Mycket är så klart avhängt på om Niklas Johansson får in en sista komponent i forwardsuppsättningen. Och om try out-spelaren Jordan Boucher tar en plats. Bouchers vara eller icke vara är svårbedömt så här långt. Kanadensaren har bra fart. Jag gillade det jag såg och det finns potential att plocka fram men hinner han göra det i tid för att övertyga ledningen om att han är värd att satsa på?

Mycket är oklart just nu och det är som det ska vara så här års. Det som ser så bra ut just nu kan vara helt annorlunda när vi är inne i november och december. För ett år sedan såg jag Libor Hudacek göra lite som han ville här nere i Köln. När säsongen var avklarad hade han inte bara hunnit lämna Örebro mitt under densamma. Han hade även hunnit få sparken från Färjestad. Någonstans där har vi tjusningen med försäsongen. Vi spekulerar, tycker och fastslår saker och ting. Men egentligen vet vi inte ett dugg om någonting.