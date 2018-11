Wirström: Ett "hjärnsläpp" – men Hedman straffas för Bertovs missriktade tackling

Det är en milsvid skillnad mellan de här två incidenterna.

Weinstock är normalt inte en ful spelare, men den tackling han delar ut mot Ted Brithén är just av den sort som behöver städas bort från hockeyn, om sporten och dess utövare verkligen vill undvika huvudskador.

Det är i de här situationerna man med rätta kan tala om respekt för varandra, en tackling som delas ut snett bakifrån och som inte ger den som tar emot tacklingen en möjlighet i världen att försvara sig.

Weinstocks avsikt var säkert inte att träffa Brithéns huvud, men intentionen spelar i den sortens tacklingar ingen roll. Du ska helt enkelt se till att undvika att tackla ur den vinkeln.

Att Marcus Weinstock själv omedelbart bad om ursäkt till Brithén, skämdes och talade om hjärnsläpp, säger väldigt mycket om örebroaren som spelare och person, och om att bestraffningen är helt i sin ordning.

Det var tur som gjorde att Ted Brithén inte blev illa skadad.

Det enda jag har att invända är egentligen att bedömningarna från situationsrummet och i slutänden disciplinnämnden inte sällan släpper igenom liknande tacklingar. Ur relativt färskt minne satte Linköpings Nick Sörensen en tackling mot Örebros Jere Sallinen med exakt samma risk, och fick två minuter för det utan efterspel.

Alla, varenda sen tackling ur farlig vinkel, bör bestraffas likvärdigt. Utan godtycke.

Men Anton Hedmans förseelse är av en helt annan art. Hedman står still med pucken i hörnet av anfallszonen. Rögles Daniel Bertov kommer in för att tackla, med ansikte och huvud i höjd med Hedmans magtrakter, och kör rätt in i dennes armbåge. Tacka fan för att det känns i fejset, men jag undrar vad disciplinnämnden menar att Hedman i stället ska göra än att försöka ta emot.

"Tacklingen sker med armrörelse som är riktad mot huvudet", är angivet som "nyckelfaktor" i domen. Jag kan inte se annat än att Anton Hedman parerar, håller emot. Att Bertov träffar hans arm mer än armen träffar Bertov.

Det här med att var och en ute på isen också har ett eget ansvar. Jag har väldigt svårt att se Daniel Bertov som ett offer för en situation han själv orsakar genom att med öppna ögon ge sig in och tackla med huvudet strax över midjehöjd.

Och om man då till sist jämför Hedmans "tackling" med Nick Sörensens mot Sallinen, så framstår bilden av hur en del kameler självs medan mygg silas mellan tänder.

Jag önskar en större tydlighet i frågan vilket ansvar som ligger hos tacklaren, och vilket som å andra sidan ligger hos den tacklade.

För ett krisande Örebro Hockey är det här givetvis två riktigt tunga avbräck. Får klara sig utan Hedman mot Linköping, Luleå och Djurgården. Weinstock missar dessutom bortamöten med Växjö och Timrå.