Istrottoarer gör villagator farliga

Is och halka på trottoarer och gångvägar. Is och halka, vem är ansvarig? Ska ta mig genom ett villaområde, där ytterst få av trottoarerna är skottade eller sandade. De flesta ser ut som bilderna visar. Trots både broddar och stavar så avstår jag denna blankis, denna knagglighet och denna oskottade väg som gångare hänvisas till utan jag går istället på gatan, ty där är det barkmark, där är det ingen is alls.

Is och halka – tydligen är det viktigare att undvika plåtskador än ben och armbrott. Is och halka – låt de som inte skottat och sandat betala sjukhusräkningarna, betala skadestånd, betala böter. Is och halka – vem är ansvarig?

”ISdrottning som inte vill halka”

Örebro