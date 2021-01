IT-resan i pandemins svallvågor: ”Vi tar Sydnärkes digitalisering vidare”

2020 var året då var och varannan gick ut från jobbet med datorn under armen för att istället ha kontoret därhemma under oöverskådlig tid framöver.

En av dem heter Marcus Cederberg.

– Min naprapat sa att de har aldrig haft så mycket att göra som nu, säger han och skrattar, samtidigt som han vecklar upp en laptop i knät, i ett av kontoren på översta våningen i Lekebergs kommunhus.

Han är inte ensam om att sitta i oergonomiska ställningar i soffan eller vid köksbordet.

Som chef för Sydnärkes IT-förvaltning, där Lekeberg, Hallsberg, Askersund och Laxå ingår, skulle man lite tillspetsat kunna säga att Marcus Cederberg, tillsammans med kommunledningarna, har till uppgift att digitalisera de fyra kommunerna.

En modern, effektiv organisation har visserligen byggts upp under de senaste sex åren, men det är under de senaste månaderna de stora tekniska kliven har tagits - rakt in i framtiden.

– Ur ett globalt perspektiv kan man säga att digitaliseringen har forcerats framåt med fem år sedan i mars. Det stämmer även för våra kommuner, säger han.

Förklaringen stavas coronapandemin.

– Det här med digitala möten har verkligen eskalerat. Människor som aldrig hade haft ett digitalt möte tidigare, har det idag som vardag.

Kommer det här bli än vanligare i framtiden, efter pandemin?

– Vi kommer att återgå till att vilja träffas fysiskt, absolut, men för många tror jag att digitala möten blir det nya normala, säger Marcus och tillägger att det finns en positiv miljöaspekt i den utvecklingen.

Så här långt in i pandemin har de fyra Sydnärke-kommunerna klarat den digitala omställningen bra, anser han. Troligtvis mycket tack vare en omfattande uppgradering som, lämpligt nog, startade och var långt gången innan pandemin vände upp och ned på samhället.

– Vi har ett väldigt stort IT-nät i Sydnärke med flera hundra olika verksamhetsställen, alltså kommunala verksamheter, säger Marcus och fortsätter:

– Under 2018 gjorde vi en undersökning och kunde konstatera att vårt nät var ålderdomligt och inte helt säkert.

Saken togs upp med politikerna i IT-nämnden, som gav tjänstemännen en budget på knappt nio miljoner för att rusta systemet.

– När pandemin bröt ut hade tre av våra fyra kommuner tillgång till Microsoft Teams. Vi var ändå hyfsat väl förberedda.

Pandemin har dock bromsat upp uppgraderingsarbetet något.

– Några stora avslutande arbeten är kvar. Allting beräknas vara färdigt under första halvåret 2021.

Vilken nytta har ni haft av samarbetet mellan de fyra kommunerna under pandemin?

– Jag är helt övertygad om att vi som fyra små kommuner har klarat pandemin och digitaliseringen bättre, tack vare samarbetet, än om vi hade varit ”stand alone-kommuner”.

Digitaliseringen har pågått under många år, men pandemin har gjort det tydligt för förvaltningen att fler kommunala processer går att digitalisera. Allt för att effektivisera kommunala ärenden och kapa onödig handläggningstid.

– Vi tar digitaliseringen vidare och ligger i startgroparna med gemensamma e-tjänster i alla fyra Sydnärke-kommunerna.

En annan nyhet är att förvaltningen kommer att släppa en del av driften framöver.

– Vi går mer mot moln och kommer att lägga över driften av vissa applikationer och system till andra. Bland annat Microsoft 365.

Hur ser du på det?

– Fördelarna övervägar nackdelarna. Men när man går till molntjänster måste man alltid vara medveten om vilken information man lägger där. Det finns olika tolkningar om vad man får göra. Där följer vi de lagar och regler som finns, säger Marcus.

Det finns sammanhang där förvaltningen måste ha full kontroll på alla information.

– Ta exempelvis de vård- och omsorgssystem som innehåller patientdata. De kanske vi aldrig går till molnet med - av säkerhetsskäl.

Han fortsätter:

–En av de största utmaningarna framåt är just det här med säkerheten. När fel begås sitter det ofta i den mänskliga faktorn.

Fotnot: Microsoft Teams är en nätbaserad plattform för att kunna kommunicera via bild och ljud.

FAKTA Sydnärkes IT-förvaltning

Sydnärkes IT-förvaltning bildades 2014.

Lekeberg, Laxå, Askersund och Hallsberg ingår i samarbetet.

IT-förvaltningen styrs av en nämnd som består av de fyra kommunernas respektive kommunstyrelseordförande.

Nämnden sammanträder 4-5 gånger per år.

Lekeberg är värdkommun. Sedan 2015 sitter förvaltningens 16 anställda i Lekebergs kommunhus. Där finns även en av två datorhallar.

Vissa tjänster köps av olika leverantörer.

I de fyra samarbetskommunerna finns över 1000 accesspunkter till internet.