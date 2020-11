Italiensk succé – när Örebro Volley tog 18:e raka derbysegern: ”Har drömt om det här i två år”

Under tisdagen var det dags för säsongens första elitseriederby mellan Örebro Volley och Lindesberg Volley. Förhoppningen var att så många som 300 personer skulle få se matchen på plats i Idrottshuset, men efter att nya restriktioner satts in tidigare under dagen stoppades de planerna. Istället blev det 50 personer som fick bevittna Örebro ta en planenlig seger.

– Vi började riktigt bra och vi visade i det första och tredje setet att vi verkligen ville vinna. I det andra setet tycker jag att vi tappade lite fokus, men det var bra att vi kunde rycka upp oss och vinna det setet också, säger Örebros italienska spiker Ludovica Forastieri.

Setsiffrorna skrevs till 25–11, 25–22 och 25–13. Trots seger i raka set fanns ändå stort missnöje med hur laget genomförde det andra setet.

– Det är väldigt viktigt att vi gör vårt bästa hela tiden. Under matcherna kan vi fortfarande utveckla vårt spel, så när vi drar ner tempot händer ingenting och vi blir inget bättre. Om vi har fokus och spelar vårt snabba spel kommer vi att bli bättre hela tiden.

En som spelade en nyckelroll i matchen var just 27-åriga Forastieri som slog till med elva poäng.

– Det var tufft att spela efter att ha haft två veckor utan match. Vi var lediga i helgen också, men vi körde i går och vi har riktigt hög nivå på våra träningar. Det var ändå skönt att vara tillbaka och spela match.

Hon kom redan till Örebro får två år sedan som utbytesstudent och fick då kontakt med Örebro Volley. Hon kunde dock inte ansluta till laget eftersom säsongen var i full gång då. I fjol var hon med och tränade med laget under fyra månader, men återigen stoppades hon från att spela matcher.

– Bekymret var att jag var här så kort tid och övergången mellan länderna är inte superlätt, plus att den ibland kostar en del pengar. Örebro hade också fullt lag, så det var inte rättvist mot de andra spelarna heller. Det var ändå kul att få träna här.

Men du måste ha längtat efter att spela match?

– Ja, jag har drömt om det här i två år. Det är fantastiskt här med atmosfären med publiken, musiken och ljuset. Det känns riktigt stort och jag är bara glad att jag är en del av laget.

Hur har det känts under säsongen?

– Jättebra. Jag hade inte så stora förväntningar på min säsong här. När jag fick starta direkt i början av säsongen blev jag jätteglad och nu fortsätter jag bara att göra mitt bästa på träningarna och det känns jättebra. Alla tjejer i laget är jättehärliga.

Vad tror du om fortsättningen?

– Sett till matcherna som vi har spelat, så måste vi bara fortsätta och försöka vinna varje match. Det är möjligt om vi fortsätter att jobba lika hårt och vi har tid att utvecklas och nå våra mål.

Matchfakta

Örebro Volley–Lindesberg Volley 3–0 (25–11, 25–22, 25–13)

Poäng, Örebro: Freja Morén 12, Ludovica Forastieri 11, Sofia Andersson 8, Ewelina Granberg 7, Isabelle Reffel 7, Jonna Nilsson 6, Elsa Arrestad 4. Lindesberg: Tinna Rut 6, Ida Larsson 6, Martina Konecna 5, Zeinab Kamara 5, Mariana Baddini 3, Sofia Larsson 2.

Domare: Malin Byhlin och Josefine Gransund.

Publik: 50.