Jack Lahne nära allsvensk comeback – uppges aktuell för konkurrenten

Jack Lahne lånades in till ÖSK under uppmärksammade former inför förra säsongen, men det blev bara en assist på de tio matcherna under sommaren.

Inte heller efter att 19-åringen vände tillbaka till franske Amiens igen har lyckan vänt. Trots att laget degraderades från högstaserien har den snabbe forwarden oftast fått se sig utanför trupperna.

Nu uppges han vara på väg bort.

Lagets tränare säger till den franska sajten le11amienois att de ser över att sälja eller låna ut honom. Tidningen uppger samtidigt att allsvenskan är ett hett alternativ.

Samtidigt rapporterar Expressen att Djurgården ligger närmast ett kontrakt. En kontakt ska ha tagits mellan parterna och Jack Lahne uppges vara högaktuell för Stockholmslaget.