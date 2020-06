Jack Lahne nära att sänka sin förra klubb: "Jag blir så lack på mig själv – borde ha satt den"

Det var redan i 13 minuten som Nahir Besara hittade Jack Lahne i djupled till vänster i AIK:s straffområde.

– Jag blir väldigt lack. Jag får en jättefin boll av Nahir, tar en touch och ser den där lilla ytan där man kan knorra in den. Men jag får en lite dålig träff, så jag blir arg på mig själv. Jag borde ha satt den, säger Lahne.

Som gav ifrån sig ett vrål och sparkade på en reklamskylt i ren frustration.

Jakob Haugaard gör å andra sidan en ganska bra räddning?

– Jo, men som anfallare är det mitt jobb att göra mål och poäng, och jag borde ha gjort det bättre i det läget. Det är tungt för mig själv att jag inte kunde sätta den.

Han sammanfattar premiärmatchen så här:

– Lite tungt att förlora, vi startar extremt bra, men släpper sedan in dem mer och mer. AIK är ett bra lag, och om man släpper inte dem blir det en annan matchbild.

Vänster som utgångsposition, och därifrån visade Lahne vid ett antal tillfällen upp sin extrema snabbhet.

– Jag gillar den positionen. Jag ska inte säga för mycket, men jag kan spela till höger, till vänster eller topp. Det spelar inte så stor roll när man har spelare som Nordin och Nahir som kan sätta passningarna. Eller "Benji" med en extremt fin fot. Så länge jag kan få lite yta, köra en mot en, så spelar det inte så stor roll.

Hur var det att möta AIK, din förra klubb?

– Ja, det var lite speciellt. AIK är ett bra lag, men just nu är det ÖSK och då var det att möta ett motståndarlag. Det finns inga vänner på planen, om man säger så. Jag gör allt för att vinna med ÖSK.

Jack Lahne är fostrad i Brommapojkarna, en supertalang som såldes till Amiens men lånades ut till AIK 2019. Där blev det nio allsvenska matcher, och i våras blev det ÖSK i stället på lån från den franska klubben.

Tills vidare, är det sagt. Hur är det med framtiden?

– Haha, just nu är det att möta Djurgården på onsdag. Sedan får jag ta det dag för dag. Jag tänker inte på det, försöker bara fokusera på fotbollen. Det är klubbarna som snackar med varandra. Jag är extremt glad att vara här, särskilt nu när det finns möjlighet att spela så många matcher. Tre i veckan nästan nu, mot bara en som det normalt är. Det blir en helt annan grej.

Du gillar det täta matchprogrammet?

– Man får dricka mycket vatten, återhämta sig (skratt). För mig känns det bara roligt, jag är 18 år och skulle kunna spela match i morgon igen, säger han och ler brett.

Två tajta matcher i rad mot Stockholmslag, som alltid är topptippade, i inledningen av allsvenskan?

– Ja, lite speciellt är det, men det är alltid kul att möta bra motstånd. Det finns inga dåliga lag i allsvenskan, alla kan slå alla. Men det är inget problem att möta topptippade lag i början, och bygga därifrån, tycker jag.

ÖSK–AIK 0–2 (0–0)

Mål: 0–1 (59) Robin Tihi, 0–2 (92) Jasir Asani.

Varningar ÖSK: Andreas Skoovgaard. AIK: Ebenezer Ofori.

Domare: Martin Strömbergsson.

ÖSK: Oscar Jansson – Albin Granlund, Michael Almebäck, Andreas Skovgaard, Benjamin Hjertstrand (ut 74) – Jake Larsson, Nordin Gerzic, Simon Amin (ut 65), Jack Lahne (ut 84) – Nahir Besara – Agon Mehmeti (ut 74).

Avbytare: Kevin Wright (in 74), David Seger, Arvid Brorsson, Erik Björndahl (in 84), Gustav Leijon (mv), Robin Book (in 74), Johan Mårtensson (in 65).

AIK: Jakob Haugaard – Felix Michel (ut 75), Robin Tihi, Karol Mets – Bilal Hussein (ut 77), Sebastian Larsson, Ebenezer Ofori (ut 70), Saku Ylätupa (ut 82), Jasir Asani – Paulos Abraham, Henok Goitom (K) (ut 70).

Avbytare: Budimir Janosevic (MV), Per Karlsson (in 75), Enock Kofi Adu (in 70), Kolbeinn Sigþórsson (in 70), Stefan Silva (in 82), Robert Lundström (in 77), Rasmus Lindkvist.