”Jag längtar efter ett barn till, men min man säger blankt nej – hur ska jag göra nu?” ►Här är familjerådgivarnas svar

Fråga: Jag längtar efter ett barn till men min man säger blankt nej. Hur ska jag göra nu?

Jag och min man har varit tillsammans i tolv år och vi har två underbara barn tillsammans.

När vi träffades pratade vi om att ha stor familj. Nu är barnen sju och nio år och jag och maken är 38 år. När jag har tagit upp frågan med honom, om att det är dags nu om vi ska utöka familjen, så säger han blankt nej. Han säger att han inte orkar med ett barn till.

Jag längtar verkligen efter ett litet barn. Jag förstår inte varför han inte unnar mig den stora familj vi pratade om, och den lilla baby jag längtar så mycket efter.

Jag förstår att det inte är så klokt att pressa på om ett tredje barn om han inte vill, men min längtan är så stark. Det här sätter en kil mellan oss. Jag älskar min man väldigt mycket, men min längtan bara växer.

Kan ni råda mig?

Mia

Svar: Försök att i nuläget hitta den gemensamma framtidsdrömmen

Tack för din fråga Mia!

Dina funderingar får oss familjerådgivare att vilja belysa flera olika områden i en parrelation. Kanske det kan hjälpa dig att hitta svar.

Du nämner att ni i början av er relation pratade om att ha en stor familj och var överens. Många gånger är det så i början av en relation, i förälskelsens fas, att det är viktigt för oss att stämma av och hitta drömmar och värderingar där vi är lika varandra. Här byggs också en förväntan upp – att det ska bli så. Det kan vara att man är överens om att bygga sitt eget hus, att flytta en period till ett annat land, att ha många barn.

När förälskelsen går över till en varaktig kärlek börjar vi bygga vårt gemensamma liv med sikte mot en gemensam framtid. Är att bli familj en del av det ska vi både kunna vara kärleksfulla partners till varandra och ansvarsfulla trygga föräldrar. Inte alltid alldeles enkelt. Ibland förändras bilden av den gemensamma drömmen. Ofta glömmer vi bort, eller tar oss inte tid att prata med varandra om vad man drömmer om och önskar här och nu, men också framåt. Det är ju så mycket i vardagen. Då blir det lätt så att man har sina funderingar för sig själv eller delar det med någon kompis istället. Den ene kanske tänker: ”Så skönt det är nu när barnen har blivit större, då kan vi som par göra fler saker tillsammans. Jag har saknat det. Jag kan också ta upp min hobby igen, som det inte funnits tid för när barnen var mindre.” Den andra kanske tänker, så som du nämner: ”Den biologiska klockan tickar. Nu måste vi skynda oss om vi ska hinna få fler barn.” Det kan också vara så att man börjar längta efter den uppslukande närheten till en baby, nu när de andra barnen blivit större och har fullt upp med sitt.

Vi uppfattar av ditt brev att du och din man har haft ett kärleksfullt förhållande fram till din längtan om en ännu större familj gjorde sig påmind. När du tar upp det med maken och han svarar blir det som vad var och en vill som individ. ”Jag vill ha ett barn till!” och ”Jag vill inte ha ett barn till!” Det blir inget om hur ni vill tillsammans. Det blir mer av en kamp.

Om du tänker bortom din barnlängtan – vad är det du längtar efter i er relation? Berätta om det för din man. Be honom berätta för dig hur det är för honom nu. Är det mycket nu? Hans kraftfulla nej får oss att fundera i dom banorna. Vad längtar han efter i er relation? Bli nyfikna på varandra igen, precis som i början av er relation, när man ville veta allt om varandra. Försök att i nuläget hitta den gemensamma framtidsdrömmen.

Hoppas detta kan hjälpa dig.

Familjerådgivarna

