Jake bakom två ÖSK-mål • ”Det är irriterande” • Tuffa konkurrensen • Unga yttrarnas poängfest

I 56 minuter fick Jake Larsson sitta uppe på läktaren, värma upp längs sidlinjen och vänta tillsammans med de andra avbytarna. Men till slut fick han, Rasmus Karjalainen och Daniel Björnquist ordern från Axel Kjäll att dra av sig överdragskläderna och hoppa in.

ÖSK låg då under med 0–1 och spelet hackade rejält mot superettanlaget Falkenberg i träningsmatchen på Behrn arena.

34 minuter senare hade ÖSK vänt till 3–1 och alla tre inhopparna hade varit delaktiga i flera av målen. Jake Larsson var med i förarbetet till 2–1-målet och spelade fram till Rasmus Karjalainens 3–1-mål efter ett inlägg från Daniel Björnquist.

– Det är bara att komma in och göra sitt jobb. Alla som sitter på bänken vill komma in och göra skillnad och jag tycker att alla som kom in gjorde det jäkligt bra. Vi kom in och förändrade matchbilden och vi stänkte in tre bollar när vi var på planen, säger Jake Larsson efteråt.

Jag vill aldrig sitta på bänken och det tror jag ingen elitidrottare vill göra.

Han har gått igenom en period med mindre speltid. Efter att ha tvingats byta på grund av en smäll i förlusten mot Trelleborg i cuppremiären blev han sjuk veckan före matchen mot Lödde i Skåne där det bara blev ett kort inhopp. Mot Sirius i den avslutande cupomgången blev Jake Larsson kvar på bänken hela matchen – trots att ÖSK behövde mål på slutet.

– Det är irriterande. Jag vill aldrig sitta på bänken och det tror jag ingen elitidrottare vill göra. Jag vill hjälpa laget så gott det går och då är det frustrerande att sitta på bänken men när jag väl får mina chanser så försöker jag att ta vara på dem, säger Jake Larsson.

Efter ett av veckans träningspass tog han ett längre snack med Axel Kjäll ute på Behrn arena innan de två försvann in i omklädningsrummet.

– Jag försöker att bevisa varje träningsvecka att jag ska vara i startelvan. Med tanke på mitt inhopp tycker jag att jag visade den viljan på planen också. Vi ligger under när jag kommer in och jag ligger bakom två mål när vi vänder matchen. Det känns bra, säger han.

Mot en sån här motståndare ska vi kunna vinna.

Nu blev det 34 minuters spel i en match där han inte var ensam att göra poäng bland kantspelarna. David Seger, som startade på Jake Larssons vänsterkant, fixade en straff, gjorde 1–1-målet och spelade fram till Dennis Collanders 2–1-mål. Collander hann med att tvinga Falkenbergsspelarna till två varningar och förutom målet spelade han också fram till Segers mål. Det var 18-åringens femte assist på de tre senaste matcherna sedan flytten till en offensiv högerytterplats.

– Vi har en stark konkurrens. Det är så det ska vara. Sedan är det upp till Axel att ta ut laget beroende på vilken typ av match det är eller taktik han vill ha. Sedan är det upp till oss att visa att vi är där och vill spela.

Vad tycker du om matchen som helhet?

– Vi börjar bra första kvarten men sista delen av första halvlek är inte bra, enligt mig. Sedan börjar vi den andra halvdant men när vi får in bytena blir det en annan känsla i matchen, vi får energi och lyckas vända matchen.

– Mot en sån här motståndare ska vi kunna vinna. Och jag tycker att vi, efter vi kommer in, vinner ganska klart. Även om de har en straff och lite skott som Bobby Allain gör det bra på. Förutom det kontrollerar vi matchen den sista halvtimmen, skapar många målchanser och vi känns farlig i varje anfall, säger Jake Larsson.

FAKTA

ÖSK–Falkenbergs FF 3–1 (0–1)

Mål: 0–1 (42) Tobias Englund, 1–1 (65) David Seger, 2–1 (68) Dennis Collander, 3–1 (73) Rasmus Karjalainen.

Varningar, ÖSK: –. FFF: Linus Borgström, Matthew Garbett.

Domare: Mohammed Al-Hakim, Västerås.

Publik: –.

ÖSK (4–2–3–1): Bobby Allain – Hussein Ali (ut 56), Michael Almebäck (ut 64), Andreas Skovgaard, Benjamin Hjertstrand (ut 64) – Johan Mårtensson (ut 56), Nordin Gerzic (K) (ut 74) – Dennis Collander, Deniz Hümmet, David Seger (ut 74) – Erik Björndahl (ut 56).

Avbytare: Gustav Leijon (mv), Daniel Björnquist (in 56), Kevin Wright (in 64), Arvid Brorsson (in 64), Niclas Bergmark, Alfred Ajdarevic, Jake Larsson (in 56), Robin Book (in 74), Taha Ali (in 74), Noel Milleskog, Rasmus Karjalainen (in 56), Anton Ingves.

Falkenberg (4–3–3): Viktor Noring – Linus Borgström, Axel Norén, Tobias Karlsson (K), Tobias Englund – Samuel Adrian, Christoffer Carlsson, Melker Nilsson – Oliver Hintsa, Adam Bergmark Wiberg, Edi Sylisufaj.

Avbytare: Nadeem Omar (mv), Gabriel Johansson, Mohammad Ahmadi, Anton Wede, Matthew Garbett, Linus Dahl, Mahmut Özen.