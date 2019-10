Jake Larsson hoppade in i svensk storsegern i EM-kvalet: ”Alla jagade tillsammans”

Efter förlusten i EM-kvalpremiären mot Irland i september var Sveriges U21-herrar piskade att besegra Island på Olympia för att inte göra utgångsläget alltför svårt i en kvalgrupp som också innehåller Italien, Armenien och Luxemburg.

Och på lördagseftermiddagen var det aldrig något snack om saken. Mattias Svanberg tryckte in 1–0 på inspel från Daleho Irandust i 22:a minuten och Viktor Gyökere dundrade in 2–0 efter förarbete av Svante Ingelsson i 38:e. Efter paus satte Dejan Kulusevski både 3–0 och 4–0, och med kvarten kvar nickade August Erlingmark in 5–0 på en hörna.

– Mot Irland blev vi väldigt utspridda och fick jaga en och en; idag jagade vi alla tillsammans och det är en väldigt stor skillnad. Då blir anfallsspelet också lättare, för när vi vinner boll har vi alltid alternativ, säger förbundskapten Roland Nilsson till förbundets hemsida.

Jake Larsson fick åter börja på bänken, men precis som mot Irland blev det ett inhopp. ÖSK-mittfältaren ersatte Irandust vid ställningen 4–0 i 65:e minuten.

På tisdag ställs Sverige mot Luxemburg på bortaplan. U21-landslaget avslutar hösten med bortamatch mot Irland i november.

ÖSK-lagkompisen Albin Granlund blev kvar på bänken när hans Finland åkte på en tung 4–1-förlust borta mot Bosnien-Hercegovina i seniorernas EM-kval.