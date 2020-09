Jakob Kindberg knockades av armbåge – och Haglunds sena nickmål: ”Sa direkt att jag fortsätter om vi får stopp på blödningen”

Strax över halvtimmen in i Karlslunds hemmamatch mot BP föll målvakten Jakob Kindberg till marken. I åtta minuter blev han liggandes i straffområdet, och sågs om av både Karlslund och BP:s personal.

– Det kändes som att det rann på med rätt mycket blod när det small, säger Kindberg till NA efter matchen.

Men det såg värre ut än det kändes för den 26-årige målvakten. Ett sprucket ögonbryn fick tejpas, och huvudet lindas. Sen var Kindberg på benen och kunde fullfölja matchen.

– Jag fick hjälp av BP:s läkare, och dom sa att det var ungefär två centimeter stort. Det borde räcka med tejpen, så jag ska nog inte behöva sys. Det gick så snabbt, men jag tror att det var en armbåge. Jag blev inte snurrig, kände mig helt klar i huvudet. Så jag sa direkt att jag kan fortsätta om vi får stopp på blödningen.

Inför matchen hade Karlslund med sig obehagliga minnen från mötet med BP för tre veckor sedan, då det rann iväg till förlust med 4–0.

– Vi snackade om att vi var revanschsugna efter kollapsen senast. Vi ändrade om lite i vårt försvarsspel från den matchen, och jag tycker att BP får svårt att skapa konkreta saker, säger Kindberg.

– Idag står vi upp bättre än senast. Men vi sätter inte våra lägen, och då blir det tufft att vinna. BP känns som det av topplagen som är mest stabila i sitt spel, till skillnad från Vasalund som kanske har mer individuell skicklighet.

Det såg länge ut att bli en viktig hållen nolla för Kindberg , och kryss för Karlslund. Men söndagens gäster gjorde 1–0 under matchens sista minuter, och snuvade åt sig alla tre poängen.

– Det är alltid lite surt med sena mål. Men mest tråkigt är att efter minut 60 så tappar vi lite, och vi gör det lite för lätt för BP. Vi får inget eget spel, och då blir det tufft, säger

BP kom till Karlslund arena med ett profiltätt lag – med rutinerade namn som Simon Helg, Gustav Sandberg-Magnusson, och Philip Haglund.

Det var också Haglund, inbytt med halvtimmen kvar att spela, som gjorde matchens enda mål. Anfallaren som länge haft huvudspelet som ett av sina signum, nickade in 1–0 i den 87:e minuten.

– Så fort han kom in märkte man att nu blir det jobbigt i luftspelet. Bollen tar en touch på väg in, hamnar där den inte ska hamna och det blir perfekt för honom att sätta in den. Det är svårt att vinna duellerna mot honom i de lägena, säger Kindberg.

Karlslund har två poäng upp till säker mark i tabellen, men på grund av söndagens förlust blir man kvar på 13:e-platsen, som innebär negativt kval.

– Vi har inte tittat jättemycket på tabelläget. Ett tag kände man att det var jobbigt, men vi tror på vårt spel. Jag är inte orolig alls att vi kommer lösa det här. I höst får vi in en extra dimension i att vi vill ta revansch på de vi torskat mot en gång redan. Jag är inte orolig, tabellen tar vi senare om det skulle bli läge för det, säger Kindberg.

Karlslunds IF – BP 0–1 (0–0)

Mål: 0–1 (87) Philip Haglund

Varningar, KIF: Dennis Koss, Gabriel Kopkin. BP: –.

Utvisningar: –.

Publik: –.

Domare: Joel Bäckström.