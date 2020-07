Jämn nivå måste väl vara målet med Tisarreglering

Replik på Skyllbergs Bruks svar på debattartikeln ”Okontrollerad tömning av Tisaren” i NA den 8 juli.

Sjön Tisaren ligger cirka 100 meter över havet, som är den högsta nivån i Nyköpingsåns vattensystem. Detta innebär att vattenregleringen blir enklare, eftersom det inte finns några större vattenmagasin uppströms som ökar tillrinningen.

Skyllbergs Bruk kan på egen hand styra vattenregleringen. Vattendomen är väl tilltagen i sin begränsning från maximal vattennivå på 100,30 meter över havet ner till minimal nivå på 99,0 meter över havet, vilket ger en skillnad på 1,30 meter. Med ett medeldjup i sjön på 6 meter och ett medeldjup i den norra delen på ca 2,5 meter kan man räkna ut hur variationen i vattendomen kan påverka sjöns utseende. Skyllbergs Bruk hänvisar till vattendomen som det normalt inte ska vara några problem att hålla sig inom.

Ja, det är riktigt att det förekommer grundstötningar med båtar vid lågvatten och att det står vatten vid husknuten vid högvatten, just med anledning av att vattenregleringen inte sköts på bästa sätt.

Det kan ju också finnas synpunkter på själva vattendomen och att det saknas flödeskapacitet vid riktigt höga flöden. Egentligen är grundstötning och torrlagda bryggor ett mindre problem vid lågvatten. Resultatet blir i stället gyttjiga, igenvuxna stränder som fylls på år efter år med sumpigt bottensediment. Stränderna blir grundare och det påverkar både djur- och växtliv.

Varför går det inte att hålla en så jämn nivå som möjligt? Det måste väl vara målsättningen med hela regleringen.

Det gäller att hela tiden hålla rätt flöde beroende av tillrinning, nederbörd, is, snösmältning, fuktighet i marken, vind och temperatur samt kolla väderprognoser. En planerad avtappning på våren påverkar vattenståndet hela året. Exempelvis har Hjälmaren ett riktvärde i vattendomen på 21,95 meter över havet per den 20 maj varje år för att kunna tillgodose alla intressen. Sedan ska den ”Räta linjen” följas ner till 21,73 meter över havet, vilket ger en skillnad på 22 cm. Sottern som ligger nedströms i samma vattensystem som Tisaren ligger cirka 25 cm under maximal nivå, medan Tisaren ligger cirka 44 cm under.

Tisarens vattennivå måste vara ca 100 meter över havet den 20 maj varje år för att klara: Vattenförsörjningen som vattentäkt, miniflödet i ån för bland annat flodpärlmusslans överlevnad samt avdunstningen som varma och blåsiga sommardagar är 5 mm/dag, med hänsyn taget till normal nederbörd om ca 190 mm för juni, juli och augusti eller 30 procent av årsnederbörden. Faller alla bitarna på plats till ett normalår hamnar vattennivån på ca 99.70 i slutet av sommarperioden.

2018 avtappades alldeles för mycket vatten och efter en torr sommar blev det vattenbrist.

2019 avtappades rätt mängd under våren och genom att nederbörden blev 110 procent av ett normalår var det en bra nivå under sommaren, men höga nivåer under höst och vinter.

2020 Avtappningen låg på ca 2000 liter/sek i början av året fram till mitten av mars då den tillfälligt upphörde vid ca 100 m.ö.h. för att återupptas till ca 2000 liter/sek under ytterligare 3 veckor, vilket sänkte nivån med ca 15 cm. Nu efter en torr inledning av sommaren är nivån 99,68 med torrlagda stränder. Trots att det inte var någon snösmältning, en snabb tillrinning, konstant nivå och en prognos mot en torr vår tappades vatten under 3 veckor helt utan anledning.

Kenneth Peterson

Hugghult S:1