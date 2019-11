Det är kyrkomusikern Anna Florin Schmidt som håller i trådarna tillsammans med Marie-Louise Danielsson Tham. Det hela startar klockan 11 och man kommer att få lyssna till bland annat Come Sunday, Misty Moonlight Serenade, Someone to watch over me och As time goes bye för att nämna något. Bakom arrangemanget står Hällefors-Hjulsjö församling.