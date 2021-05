Jenna Hellstrom räddade derbypoäng åt Kif Örebro – i 90:e minuten

Kif gav 17-åriga målvakten Cecilía Rán Rúnarsdóttir göra debut – men lagkamraterna satte stopp för succé genom riktigt schabbel redan i sjätte minuten.

Sophia Redenstrand stod för en kostsam felpass och Eskilstunas Felicia Rogic skickade in ett långt inlägg. Frida Abrahamsson nickade bollen rakt upp, och när den dalade ner skickade Fanny Andersson in den i mål via Loreta Kullashi. Helt otagbart för isländskan – och ända in i 90:e minuten såg det ut som om målet skulle innebära förlust för Kif.

Med truppens fyra utpräglade anfallare – Karin Lundin (ljumske), Sara Lilja-Vidlund (lår), Heidi Kollanan (knä) och Cassandra Larsson (knä) – alla på skadelistan ställde Kif upp med Jenna Hellstrom och Jessie Scarpa, som egentligen främst är offensiva mittfältare, på topp.

Ändå höll Kif på att göra 1–0 redan efter 15 sekunder, och laget skapade mer än i någon annan allsvensk match den här säsongen.

Hellstrom hade första läget, när hon stal bollen av en försvarare och blev ren mitt i straffområdet men prickade Eskilstunamålvakten Emma Holmgren. Dessislava Dupuy var lika nära med den minst lika farliga returen.

Hellstrom fyllde på chanskontot med ett avslut från höger, mot bortre hörnet, som Holmgren petade till hörna precis före paus – och ett tungt avslut i ribban i början av andra.

Men det dröjde hela vägen till 90:e minuten innan Hellstrom till slut fick in bollen i nät och fixade 1–1.

Texten uppdateras!

Kif Örebro–Eskilstuna United 1–1 (0–1)

0–1 (6) Fanny Andersson, 1–1 (90) Jenna Hellstrom.

Varningar: –

Domare: Erik Mattsson, Gävle.

Publik: 8.

Kifs startelva: Cecilia Rán Runarsdottir – Frida Abrahamsson, Sanna Kullberg, Elli Pikkujämsä – Berglind Ros Augustdottir, Carly Wickenheiser – Dessislava Dupuy (70), Nathalie Hoff Persson, Sophia Redenstrand (70) – Jenna Hellstrom, Jessie Scarpa.

Avbytare: Wilma Öhman (70), Anna Sandberg (70), Olivia Mattsson, Alma Nygren, Karin Lundin, Emilia Pelgander, Tove Enblom (mv-res).