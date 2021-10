Jenny Wilson om universums grymma lag – ”Mörker och trassel dras ofta till varandra”

Fakta: Jenny Wilson

Född i Blekinge 1975. Inledde sin musikaliska bana i bandet First Floor Power på 90-talet. Debuterade som soloartist 2006 med "Love & youth", som följdes upp av "Hardships" 2009.

Släppte 2013 albumet "Demand the impossible" där hon varvade politiska texter med berättelser om sin egen kamp mot cancer. Hon tilldelades tre Grammisar, bland annat för årets album. Släppte 2018 och 2019 albumen "Exorcism" och "Trauma" där hon behandlade en våldtäkt hon blivit utsatt för.

Aktuell med sitt nya albumet "Mästerverket". Även med kommande duetten "You and me" tillsammans med Per Nordmark samt som medkompositör och producent till Nicole Sabounés nya album.