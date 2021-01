Jeremiabageriet nu även på Norr: ”Det känns som om vi gick från en bakstuga i ett litet torp till en fabrik”

Det doftar gott av varmt och nybakat. På en vagn står plåtar varvade med Toscamazariner, kardemummabullar, tranbärsbröd och källarefranska. Bagaren Tabea Haase ursäktar sig när hon försvinner för att plocka ut mer nybakat ur den heta ugnen. Vi befinner oss i det som tidigare var köket på gamla I3, vägg i vägg med Närke kulturbryggeri. Daniel Frehde ser nöjd ut när han visar upp sina nya lokalerna.

– Det finns en massa gamla maskiner och detaljer kvar och allt känns rejält och ordentligt uträknat, byggt att ombesörja en massa värnpliktiga som det är, säger han nöjt.

Egentligen var inte tanken att öppna ytterligare ett ställe. Men lokalerna i Wadköping är i behov av renovering efter en vattenskada i golvet i köket, därför behövde man flytta produktionen.

- Det har läckt vatten i flera år och nu blev det plötsligt bråttom. Vi har fortfarande öppet i Wadköping. Men nu kommer jag precis därifrån och det var visst mer omfattande än vad vi först trodde... men min tidshorisont är att allt är klart till påsk, säger Daniel.

Väl på plats i de nya lokalerna beslutade man sig för att öppna för försäljning även här. Främst gäller det mellan sju och halv ett på dagarna varje dag, men i bland, om de ändå är på plats, kan det bli några timmar längre.

- Det är en anrik miljö. Det känns som om vi gick från en bakstuga i ett litet torp till en fabrik. Det har varit en liten omställning, säger Daniel med ett skratt.

Golven är i gult rustikt klinker och industrigolv, väggarna klädda i vitt kakel. Själva sittutrymmet är begränsat, än så länge finns här bara ett enda bord uppe på en liten platå. Men tanken är att utöka sittplatserna längre fram. In kommer man från en lastkaj, och där ute finns också några bord. Än så länge är det mesta provisoriskt.

- Vi får växa organiskt. Det har vi egentligen gjort hela tiden. På sikt är ändå tanken att att det ska bli ett litet kafé här också där man kan köpa sig en kopp kaffe.

Just nu är inte det möjligt, däremot går det att köpa must och enkel basfika. Jeremiabageriet samarbetar med andra lokala småföretagare och säljer must och kaffepaket från lokala producenter - att småföretag går ihop och samarbetar är en affärsidé Daniel tror mycket på.

- Först tänkte jag att det här skulle vara något provisoriskt medan vi renoverade, vi har skrivit på kontrakt för 15 månader. Nu tänker jag nog vara kvar längre än så. Jag har länge haft en långsiktig vision av ett fullskaligt bageri och konditori med komplett sortiment med även glass och praliner. De här lokalerna har potential - här finns förvaring för sådant som ska hållas både kallt, varmt och fuktigt - ja, det finns möjlighet att göra allt!