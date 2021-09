Jesper Nilsson avgjorde galen holmgång på Trängen – med sitt första seniormål: ”Jag var effektiv”

På sju dagar skulle BK Forward spela tre matcher. In i den tuffa perioden var laget från väster i Örebro, nästintill ohotade serieledare. Sju poängs ledning och fortsatt obesegrade.

Veckan inleddes mot IK Gauthiod på bortaplan. Det visade sig bli tuffare än förväntat och Forward förlorade matchen som slutade 1–0. Efter det väntade bottenlaget Nordvärmland, en enkel match på pappret hemma på Trängens IP.

Det blev inte speciellt enkelt utan Nordvärmland parkerade bussen och kontrade till sig alla tre poängen.

Serieledningen var plötsligt nere på en poäng, bakom jagade ett hungrigt Oddevold.

I sista matchen under de sju dagarna väntade Angered. En match som ingen annan.

BK Forward tog tidigt ledningen genom Mohamed Youla, hans första mål i seniorkarriären. Högerbackar som gjorde sina första seniormål skulle bli ett återkommande fenomen.

Efter ledningsmålet kunde Forward även förbättra ledningen.

Mittfältaren Marcus Kanto bröt ett slarvigt uppspel på mittplanen. Han avancerade med bollen och när Tidjani Diawara och Linus Jansson drog på sig markering till höger och vänster blev gatan helt ren i mitten. Han promenerade helt sonika fram och stötte dit bollen intill den vänstra stolpen på Romariomanér.

Sedan blev allt uppochner.

Forward slutade trycka på och vinna bollen högt och Angered tackade och tog emot. Utan att egentligen skapa speciellt mycket gjorde man både 2–1, 2–2 och 2–3 innan halvtidspausen. En chock för Forward som hade kontroll.

Samtidigt som ösregnet föll gjorde Angered även 2–4 i början av andra halvlek.

Det såg ut att bli ännu en poänglös match, innan allt vände återigen.

Linus Jansson skallade dit en hörna och Tidjani Diawara tryckte dit kvitteringen. Mycket kom från högerkanten där Johan Chamoun var fenomenal och Mohamed Youla fortsatte sin fina form.

Mohamed Youla spelade sedan fram "Teddy" Diawara gjorde 5–4 till BK Forward... Innan det vände igen.

Angered dök återigen upp utan mycket till chanser och satte kvitteringen med bara tre minuter kvar att spela. Det hällande ösregnet gjorde sig väldigt påmint för Forwardspubliken.

Skulle den här galna matchen sluta med oavgjort och antiklimax? Självklart inte.

I den 87 matchminuten byttes Jesper Nilsson in istället för Mohamed Youla. Högerbacken, som är son till tränare Rickard Nilsson, hann bara vara på planen i några minuter innan han dök upp i straffområdet. Med bara sekunder kvar att spela curlade han vackert in ledningsmålet via den bortre stolpen efter en stökig situation i straffområdet.

Hans första seniormål efter inte speciellt många bollberöringar den här matchen.

– Jag tror jag rörde den en gång med fötterna och några inkast. Jag var effektiv (skratt). Stolpe in med. Det är inte ofta man gör mål med vänstern.

Ett vackert avslut på en fantastisk fotbollsmatch.

– Otroligt skönt och kul. Det var en speciell match med mycket mål så det var skönt att vinna den.

Hur var det att uppleva matchen från bänken?

Väldigt rolig match att kolla på. Det var nervöst i vissa perioder och många starka perioder. Det gick fram och tillbaka.

Viktigt för Forward som nu behåller serieledningen, en poäng före Oddevold.

– Det har varit lite tungt men vi har en bra grupp och pushar varandra hela tiden. Vi visste att vi skulle ta oss ur den där perioden, vilket vi gjorde i dag. Det var starkt gjort av hela laget.

I den övriga lokalfotbollen förlorade Karlslund hemma mot IK Nordic med 1–2. Noel Milleskog gjorde Karlslunds mål.

Yxhults IK föll med 1–2 borta mot Nordvärmland, IFK Kumla spelade 3–3 hemma mot Grebbestad.

Nora spelade 1–1 mot Köping och Vretstorp förlorade med 1–6 mot Säffle.

I damernas division 1 förlorade IFK Hallsberg hemma mot Rössö Uddevalla med 0–1, ÖSK spöade Gauthiod borta med 3–1 och Rynninge förlorade mot Ljungskile med 0–4.

Matchfakta

BK Forward – Angered BK

Mål: 1–0 Mohamed Youla (4), 2–0 Marcus Kanto (9), 2–1 Haris Avdiu (27), 2–2 Atakan Kinali (38), 2–3 Frane Sirinic (42), 2–4 Haris Avdiu (47), 3–4 Linus Jansson (53), 4–4 Tidjani Diawara (58), 5–4 Tidjani Diawara (69), 5–5 Frane Sirinic (87), 6–5 Jesper Nilsson (90+3).

Varningar, BKF: Henrik Hultberg. ABK: Fred Berglin.

Domare: Fredrik Alknäs, Hjo.

BK Forward: Steffen Kraus (MV) – Mohamed Youla (87), Henrik Hultberg, Zakariah Epplette, Jesper Åman (K) – Johan Chamoun (84), Marcus Kanto, Axel Wettéus, Svante Svedin (77) – Linus Jansson, Tidjani Diawara.

Ersättare: Karl Johansson (MV-res), Jesper Nilsson (87), Henrik Cullberg, Adam Molin (77), Ludvig Karlsson (84), Linus Spjut, Karl Johansson.