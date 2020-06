Jessica flyttade huset från 1700-talet – bräda för bräda

Det charmiga faluröda huset med glasveranda intill skogsbrynet utanför Karlsborg är omgivet av vackra ängar och gärdsgårdar. Huset är ursprungligen från 1700-talet, utbyggt på 1800 talet – och flyttat till den här platsen 2010.

– Det hela började med att jag längtade tillbaka till mina barndomstrakter. Jag letade efter gamla hus som var till salu där, men hittade inget som motsvarade mina drömmar. Jag kände mig oerhört modlös då längtan efter mina hemtrakter var stor, säger Jessica.

HEMMA HOS JESSICA OCH JAMES

Här bor: Jessica och James och deras gemensamma dotter Freja 7 år samt James pojkar Elias 14 år och Isak 12 år. Jessicas 21-åriga dotter Vilma har flyttat hemifrån och de 18-åriga tvillingarna Villiam och Ludvig går på fotbollsgymnasium och är hemma helger och lov.

Gör: Jessica är egenföretagare och konsult som samtalsterapeut och mindfulnessinstruktör. Driver företaget Sirius Consulting AB. James är officer.

Var: På landet utanför Karlsborg.

Bor: I ett gammalt hus på med anor i från 1700-talet på 150 kvm

Instagram: @angadalen @sirius_mind_

Men en dag när hon var på väg hem och svängde upp mot den gård med en flygelbyggnad hon då bodde i, fick hon en idé.

– Det kom som en blixt från klar himmel. Vi skulle helt enkelt flytta flygelbyggnaden från gården närmare mina barndomstrakter. Jag ringde till min pappa som är snickare och frågade om det skulle vara möjligt. Han sa att det skulle gå och på den vägen är det.

Tog två år innan huset blev beboeligt

Jessicas föräldrar styckade av en del av sin tomt och nu bor hon och hennes familj sedan åtta år tillbaka ett stenkast från barndomshemmet. Men det tog två år innan den flyttade byggnaden var så beboelig att de kunde flytta in. Under den här perioden gick Jessica och hennes dåvarande man isär och Jessica fortsatte projektet själv för att avsluta det med nuvarande mannen James.

– Redan från första stund var planen att kunna återanvända så mycket som möjligt av husets originalmaterial. Huset plockades ner varsamt och allt material sparades, till och med det gamla teglet i murstocken. Det fick senare ny användning som ytskikt i den nya murstocken.

Vi har i princip tillbringat all ledig tid med att först plocka ner huset, och sedan bygga upp det.

Har återanvänt så mycket som möjligt

Jessica hade noggrant mätt upp hela huset och även gjort nya ritningar för en tillbyggnad på baksidan av huset och en glasveranda på framsidan.

– Vi har i princip tillbringat all ledig tid med att först plocka ner huset, och sedan bygga upp det. Jag har fungerat som arbetsledare, inköpare och målare. Dessutom har jag renoverat alla fönster. Men vi har fått mycket hjälp av släkt och vänner, säger Jessica.

Familjen bodde under en period i en liten sommarstuga nära huset för att underlätta byggnadsprocessen. När familjen flyttade in i huset var det inte på långa vägar färdigt. Men övre plan var så pass klar att barnen kunde flytta in i sina rum.

– På nedre plan låg det endast plywoodskivor, diskbänk och arbetsytor var väldigt spartanska. Men allt var bättre än att bo i sommarstugan, här fanns ändå toalett och vatten indraget. Dessutom kunde jobbet med huset förlöpa smidigare när vi var på plats, säger Jessica.

”Till slut orkade vi inte mer”

Plywooden byttes ut mot kilsågade brädor som Jessica och James kantsågade och hyvlade i Jessicas pappas såghus. När det var dags att bygga kök valde de att tulla på sina planer om ett platsbyggt kök i massivt trä då de inte orkade med byggkaoset längre. Ett kök från Ikea sattes in med tanken att byta ut det längre fram när familjen återhämtat sig från åren av byggande.

– Ett sådant här projekt är fullt av val, och till åttio procent har vi hållit fast vid våra beslut om att göra allt så byggnadsvårdsmässigt som vi kunnat. Men till slut orkade vi inte mer. Vi hade levt i byggröran så länge att vi valt att tulla på några av våra ideal. Vi har till exempel inte lerklinade väggar på övre plan. Där fick det bli gips så barnen kunde få sina rum. Vi har även valt att koppla in bergvärme för att underlätta livet för oss. Tidigare var den enda värmekällan våra fem eldstäder och eldandet tog för mycket tid, säger Jessica.

Resan har haft sin charm även om vi stundtals varit mycket trötta på renovering. Men vi är så glada för att vi gav oss in på det här. Vi älskar huset som har så mycket själ.

– Med hjälp av släkt, vänner och tålmodiga barn har den här husresan varit möjlig. Äntligen kan vi betrakta vårt hem som klart. Det tog förstås dubbelt så lång tid som vi hoppades på, men resan har haft sin charm även om vi stundtals varit mycket trötta på renovering. Men vi är så glada för att vi gav oss in på det här. Vi älskar huset som har så mycket själ.

Uråldrig skog fins runt knuten och på fem minuters avstånd finns en härlig badsjö.

– Alla som kommer på besök upplever en skön energi och ett lugn här. Det här är helt klart vår plats på jorden, säger Jessica.