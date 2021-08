Jiloan Hamad spelade 90 minuter i debuten – kräver mer av sig själv: ”Frustrerande att inte kunna göra det lilla extra”

Han möttes av ett stort jubel när speakern presenterade hans namn i laguppställningen under hemmamatchen på söndagen. Jiloan Hamad gjorde äntligen debut från start, mot Sirius på Behrn arena.

– Det var skönt att få det avklarat. Jag behövde 90 minuter i kroppen, säger Hamad, och fortsätter:

– Jag har ju inte spelat på tre månader så jag visste att jag behövde det för att komma igång. Det kändes helt okej idag. Vi får ta en match i taget nu, och jag hoppas att jag ska kunna göra mer på egen hand framöver.

Att Hamad spelade hela matchen, trots att han varit skadad och inte har några matcher i benen var rent orkesmässigt inga problem. Men någon slags rost satt ändå där och skavde – han själv förklarar det såhär:

– Det är en sak att orka spela och springa hela matchen, det handlar mer om att man blir frustrerad ute på planen över att inte kunna göra det där lilla extra – hänger du med? Flyta förbi, hitta egna initiativ, det är nästa steg. Man får ha tålamod, det är många matcher kvar och jag vet att det kommer komma.

Måste ha varit skönt under veckan när du förstod att du kommer kunna kliva in och komma igång nu?

– Jätteskönt. Det tog mig tre och en halv vecka att komma tillbaka från skadan, men det kändes som tre och en halv månad. Framför allt när man ser att grabbarna sliter, då vill man vara med ute på planen.

Matchen slutade 1-1, efter att ÖSK tappade sin tidiga ledning.

Det var i matchens andra minut som Johan Mårtensson från högerkanten la fram en boll till Deniz Hümmet, som kom i bra läge och kunde lobba in 1-0 bakom David Mitov Nilsson i Sirius mål.

– Att vi gör 1-0 kanske gör någonting mentalt med oss, att vi backar lite. Även om vi har snackat om att alltid gå för tvåan, så blir det lätt så mentalt när vi ligger där vi ligger, säger Hamad.

För sen var det Sirius som tog över, klev på, hade spelet och fick det att stämma. ÖSK:s bästa chans till att utöka sin ledning i den första halvleken kom genom ett friläge för Dennis Collander. Men den gången var Mitov Nilsson där och räddade.

Sirius var bättre sett över hela matchen, men det som skulle komma att snuva ÖSK på de tre poängen var ett rött kort och en straff. Det var Andreas Skovgaard som onödigt rev ner Christian Kouakou, och fick sitt andra gula kort för dagen.

Kouakou tog själv hand om straffen, som ÖSK-målvakten Bobby Allain var på men som ändå letade sig in under honom och över linjen.

Det blev så 1-1 några minuter in i den andra halvleken, och resultatet stod sig matchen ut. ÖSK tvingades byta ut offensiva vapnet David Seger mot Michael Almebäck som fick ersätta Skovgaard i mittlåset.

– Sirius är ett bra lag, konstaterar Hamad.

– I dom flesta av deras matcher har dom haft mycket possession, sen kanske dom har saknat det där lilla sista framåt. Men det är ett jättebra fotbollslag och dom spelar sig igenom. Det krävs mycket av vårt presspel för att vi ska kunna straffa dom.

Han pekar på något av en ängslighet i ÖSK, när man får fatt i bollen.

– Vi behöver lite längre bollinnehav, istället för att försöka hitta dom här diagonala bollarna. Även om dom kanske finns där så måste man ibland ta ett steg tillbaka och vila lite.

Vad beror det på att spelet har hackat en del?

– Det kan vara många grejer. Det tar lite tid, nu när vi har nya spelare – även om Nahir Besara i och för sig är nygammal. Det behöver få sätta sig. Sen har vi inte hur mycket tid som helst, vi får jobba på det. Vi har en bra trupp och jag tycker även att Patrick Luan kommer in idag och visar fina tendenser också.

Hur mycket känner ni själva att ni påverkades av utvisningen?

– Jag försöker sprida i laget där att inte för mycket ska ändras. Självklart får vi ta lite mer löpmeter, men defensivt kan man ändå stå 4-4-1. Det är mer när man har bollen som det gäller att vara lite mer kall. Man brukar ändå få ett par chanser så med lite tur kan vi ändå vinna den här matchen.

ÖSK är kvar på kvalplats, med 13 poäng efter 16 omgångar. Skulle Mjällby gå och skrälla sig till en vinst under måndagen mot serieledaren Djurgården, petas de svartvita ner till direkt nedflyttningsplats.

– Det är mycket som krävs av oss nu. Vi behöver dels ta ett par vinster i rad, så att vi kommer dit. Och dels behöver vi samtidigt ha kvar mentaliteten att vi just nu bygger någonting för framtiden.

Matchfakta

ÖSK – IK Sirius 1-1 (1-0)

Mål: 1-0 (2) Deniz Hümmet, 1-1 (54) Christian Kouakou, straffmål.

Varningar: Andreas Skovgaard (2), Jacob Ortmark.

Utvisningar: Andreas Skovgaard.

Domare: Joakim Östling.

Startelva, ÖSK: Bobby Allain – Benjamin Hjertstrand (ut 79), Nasiru Moro, Andreas Skovgaard (utvisad 53), Kevin Wright – Nahir Besara, Johan Mårtensson (ut 79), Jiloan Hamad – Dennis Collander (ut 72), David Seger (ut 56), Deniz Hümmet (ut 72).

Avbytare: Mergin Krasniqi, Agon Mehmeti, Martin Broberg (in 72), Michael Almebäck (in 56), Hussein Ali (in 79), Nordin Gerzic (in 79), Patrick Luan (in 72).

Startelva, Sirius: David Mitov Nilsson – Tim Björkström, Patrick Nwadike, Marcus Mathiesen – Laorent Shabani (ut 68), Moustafa Zeidan, Nahom Girmai Netabay (ut 77), Jacob Ortmark, Dennis Widgren – Yukiya Sugita (ut 87), Christian Kouakou (ut 68).

Avbytare: Hannes Sveijer, Adam Hellborg (in 77), Joseph Colley (in 87), Herman Sjögrell, Adam Ståhl (in 68), Johan Karlsson, Edi Sylisufaj (in 68).