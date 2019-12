Jimmies chock – så dolde tjuvarna tv-kuppen för polisen i flera timmar: ”Är det under vapenhot nästa gång?"

TV: Se bilderna på fräcka tillslaget – här berättar Jimmie Karlsson om nattens brott

Jimmie Karlsson är ägaren till företaget som bär hans namn. Redan vid 2-tiden fick han indikationer på att något hände vid hans transport-firma.

Väktare och polis åkte dit redan då men upptäckte inte att något var stulet. Det gjorde inte Jimmie Karlsson heller direkt på morgonen. Det var först när han själv började lasta om sina fordon som han gjorde upptäckten: Elektronik till ett värde av så mycket som 200 000 var stulet.

För NA berättar han själv om brottet som drabbat honom och hans firma.

– Vi fick en påringning från larmcentralen 01.54 i natt. Det var någon typ av verksamhet här uppe, folk som sprang runt på gården. Och de åkte ut med väktare och polis. Men inget upptäcktes då, att det var något stulet. Men sen när jag kom till arbetet vid fem i morse och började arbeta med fordonen, lasta om. Då upptäckte jag att det saknades väldigt mycket elektronik från ett släp. Då fick vi ringa ringa ut polis igen då, säger ägaren Jimmie Karlsson och fortsätter:

– De har undersökt och tekniker ska komma hit. Det är väl varor för 200 000 som är borta. Vi har larmsystem på gården, men det har satts ur spel. De har kunnat arbeta fritt. På någon kamera syntes det till slut att det var folk på gården. Det var då de ringde ut väktare och polis.

Att polisen inte upptäckte något när de här på natten, vad vet du om det?

– De har gjort det bra, tjuvarna. De har burit av massa grejer från lastbilen och sen har de stängt igen. De har inte gjort någon skadeåverkan på själva lastbilen, så det syntes inget. Jag såg inte heller något när jag kom hit. Väktare och polis pratade om att det var en grannfirma som de hade varit inne hos och tagit grejer. Så lät det när jag pratade med dem på natten. Så det syntes absolut ingenting, ingen yttre åverkan på lastbilen.

Så det går att ta sig in med trailer utan att göra någon större skada?

– Vi har ju larmsystem och så, men de har tydligen varit inne och satt det ur spel. De har vetat precis hur hur de skulle gå tillväga och vad de skulle göra för att kunna vara här utan att märkas. Vi har ju larm, det är larmat hela området, så det ska inte gå. Tydligen så lyckades de ändå.

Det här var en leverans som skulle vidare från Örebro?

– Ja, den skulle lastas om på en terminal och till en annan del av Europa. Det är tråkigt när de händer.

Vad innebär det här för ditt åkeri?

– Det innebär väldigt mycket extrajobb, dyra kostnader, dyra självrisker. Väldigt mycket extrajobb. Så det är väldigt tråkigt. Särskilt när vi lagt ned mycket pengar på att ha ett bra larmsystem här på gården. Det måste vi börja med att se över nu, så det blir ännu bättre.

Vad gör ni just nu på platsen?

– Just nu väntar vi på tekniker som ska göra en grundlig undersökning. Sen ska försäkringsbolag kontaktas och gå igenom allt som är borta. Det vet vi inte just nu, det finns ingen riktig förteckning över det just nu.

Har du varit drabbad av inbrott tidigare?

– Vi har varit drabbade ett flertal gånger under åren. Men nu har det varit lugnt rätt så lång period. Vi hade skadegörelse i våras när man bara förstörde lastbilar, så då förstärkte vi upp vårt system med kameror och larm. Så det har varit lugnt väldigt länge, men nu kom det här i natt. Väldigt tråkigt.

Vad krävs för att kunna skydda sig mot sånt här om inte kameror inne på området räcker?

– Jadu ... Jag vet inte vad man ska göra. Det är så att de kriminella bara går ett steg längre hela tiden. Det finns liksom inget ... Vi kan inte förstärka ännu mer. Men om, vad gör de då? Är det under vapenhot nästa gång, eller att de skär sönder lastbilarna? Jag vet inte hur långt man kan gå. Det finns en brytgräns för hur långt man kan gå, hur mycket bevakning man kan ha. Jag vet inte. Vi får se över det till att börja med. Men vi gör vad vi kan, mer kan vi inte göra.

Tyder det på att det är en liga som slagit till?

– Jag vet inte. Jag kan inte säga att det tyder på att det är en liga som slagit till. Men de visste tydligen vad de skulle ha i varje fall. De var väldigt förberedda. Jag har ingen aning.