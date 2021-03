Jocke Åhlund: ”Distraherar mig från tankar på döden”

Jocke Åhlunds studio ligger på Södermalm i Stockholm, i en av de få träkåkarna som finns kvar från ett betydligt kärvare sekel. Under 1800-talet huserade stadens fattigaste arbetare i kvarterets stugor, som kunde inrymma mer än en familj. Nu för tiden hyrs byggnaderna i det pittoreska området bara ut till konstnärer och musiker. Innan Jocke Åhlund fick tillträde till stugan hade vännen Jockum Nordström sin ateljé här.

– Under tiden jag tjafsade om ifall jag skulle få hyra det här sade jag till min flickvän "om jag får det här ska jag aldrig be om någonting mer i livet, jag ska bara vara tacksam". Man får försöka leva upp till det nu, säger Jocke Åhlund.

Den ständigt aktuelle musikern, låtskrivaren och producenten, som fyllde 50 för ett halvår sedan, har ett fullspäckat år framför sig. Själv kallar han många av sina projekt för "en social klubb".

– Jag har kommit till en punkt i livet där det enda jag gör är att jobba eller vara med familjen. Vänner som jag saknar får jag hitta på något jobbprojekt med, säger han.

Tidigare i mars släppte han och Björn Yttling singlarna "Kylie" och "Different kind of fog" som duon Smile, och i maj kommer fullängdaren "Phantom Island". De nya låtarna blev till på ungefär samma sätt som den nio år gamla Smile-plattan "A flash in the night".

– Vår tanke var att vi skulle göra som en jazzskiva gjordes förr i tiden. Att Miles Davis kommer in och har klottrat ner några snabba ackordföljder och kanske ett meloditema på en servett. Man har kallat in ett gäng superduktiga musiker, sedan kör man, säger Jocke Åhlund.

Under året väntar även ett släpp med Jockum Nordström och ett med Les Big Byrd. Jocke Åhlund berättar att de arbetar för fullt med den senare plattan, men att låttexterna krånglar. Det är också den delen han är mest självkritisk kring.

– Min metod när jag pratar är som en hagelbrakare, jag skjuter brett och mycket. Det är ungefär som när man skissar, jag gör inte en rak linje. Det är inte så bra när man ska skriva texter eller poesi, då måste man koka ner till buljongen – en mening ska uttrycka allting, säger han.

Samtidigt driver Jocke Åhlund sitt nystartade skivbolag Gibbon, där han bland annat kommer att släppa den fransk-israeliska artisten Petite Meller. Skivbolaget grundades dels för att han snabbare skulle få ut sina grejer på musikmarknaden – men går mest back.

– Det visade sig ganska svårt och jag vill bara ha det enkelt, som en egen radiokanal. Förhoppningsvis blir det så, man måste bara ha lite tålamod, säger han.

Döden – det han försöker distrahera sig ifrån – återkommer flera gånger i intervjun. Dels reflekterar han kring åldrande, dels rabblar Jocke "Hagelbrakaren" Åhlund flera kreativa omskrivningar för att lämna jordelivet: "Ta på sig träfracken", "Dra in årorna", "Vika in hovarna", "Sluta röka".

– Det är så sjukt tråkigt att man ska dö, att det kan hända när som helst. Jag försöker vara tillfreds med att jag någon gång ska dö, men det är ingen rolig tanke.

Var ser du dig om fem år?

– Jag hoppas att jag lever fortfarande. Och sedan hoppas jag på nåt sätt att jag ska ta i väg på nåt konstigt stickspår, säger han, men berättar att han trots allt kommer att hålla sig till musiken.

Fakta: Jocke Åhlund om:

...sitt liv:

– Jag brukar tänka att om mitt 20-åriga jag hade kunnat se mitt 50-åriga jag, vad hade jag tyckt? Och jag hade nog tyckt att "fan det här är inte så dumt ändå". Fast jag hade nog en helt annan idé då om var jag skulle vara när jag var 50. Det var mer barnsliga grejer, att jag skulle vara jätterik, sitta i Hollywood och vara solbränd, som Steve Jones i Sex Pistols.

Fakta: Joakim Åhlund

Jocke Åhlund är född 1970 i Stockholm.

Han medverkar i banden Teddybears och Caesars, och har även gruppen Smile tillsammans med Björn Yttling samt Les Big Byrd tillsammans med Frans Johansson, Martin Ehrencrona och Nino Keller. Dessutom har han ett musikprojekt ihop med konstnären Jockum Nordström.

Jocke Åhlund är även producent och låtskrivare, och har arbetat med artister som Charli XCX, Robyn, Håkan Hellström, Sia och Iggy Pop.

Nu är han aktuell med Smiles kommande album ”Phantom Island” som släpps den 28 maj.

Sofia Sundström/TT