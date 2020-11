Joel Andersson attraktiv efter regeländringen – men vill stanna i Indianerna: ”Inget att hymla med”

Förra veckan släpptes det reviderade regelverket för elitserien i speedway 2021 – och en av de stora nyheterna var att matchtrupperna ska innehålla två svenska förare med ett ingångssnitt under 1,0, och ytterligare minst en svensk.

Det har gjort förare som Linus Eklöf (0,842 i ingångssnitt), Filip Hjelmland (0,881) och Indianernas Ludvig Lindgren (0,917) och Joel Andersson (0,842) – kort sagt förare med snitt under 1,0 men med potential att köra in mer – extra attraktiva under pågående silly season. I år snittade Eklöf 1,319 poäng per heat, Hjelmland 1,216, Lindgren 1,052 och Andersson 1,167.

– De här reglerna är skitbra för en annan. Man är verkligen med på kartan, säger Andersson som ändå uppger att han inte varit i kontakt med någon annan elitserieklubb:

– Nej, just nu är det Indianerna som jag pratat med, och jag vill stanna. Det är inget att hymla med. Vi har kontakt och diskuterar. Sedan ska det fungera med snitt för deras del och med ersättning för min del, men jag tror att det ska lösa sig.

Elitserielagen kommer precis som i år att köra matcherna med sex förare plus en sjua, en reserv utan schemalagda heat. Skillnaden mot den här säsongen är att föraren på plats sex måste vara svensk och ha ett snitt under 1,0 – i år fanns inga begränsningar mer än att föraren med lägsta löpande snittet i laget skulle placeras där – och att sjuans maxsnitt höjs från 0,5 till 1,0.

Andersson gjorde sin debut i Indianerna 2014, och efter två år i Masarna återvände han till klubben inför fjolåret. I år blandade han och gav, men briljerade bland annat i bortamatchen mot Masarna i grundserien (13 poäng på sex heat) och i semifinalreturen hemma mot Västervik (elva poäng på sex heat).

– Jag hade mina bottenmatcher i år, men i de matcher det gick bra så visade jag att jag kan hänga med världseliten och till och med spöa dem, säger Andersson som smällt besvikelsen efter SM-finalförlusten mot Masarna.

– Det var så jävla surt att förlora ett SM-guld igen, men i efterhand ser jag att vi gjorde det jävligt bra, en supersäsong. Vi var inte favorittippade för fem öre, men tog oss ändå till final. Det var bara så jäkla synd att det skulle avgörs på det sättet, att vi saknade både (Max) Frick och (Niels-Kristian) Iversen meda de kom med bästa laget de haft på hela säsongen.

Vid sidan om speedwayen jobbar Andersson i princip heltid som snickare och plåtslagare i sin pappas firma, även under säsong. Efter att tidigare ha kört i både England och Polen saknade han i coronapandemins spår i år styrningar utanför Sverige.

– I år har jag till och med jobbat på matchdagar. Man jobbar, åker till Målilla, kommer hem och tvättar cyklarna och kommer i säng vid två, och så är det upp klockan sju på morgonen och knega igen. Det tar på en. Men man ska inte klaga, man gör det man älskar. Men det är svårt att få runt det ekonomiskt, säger han.

Övergångsfönstret i Polen stänger på lördagen, men Andersson har inga förhoppningar om att få plats i någon av klubbarna i de tre serierna där. I stället hoppas han att Storbritannien ska kunna återstarta sin liga 2021, och att han ska kunna hitta en styrning där.

– När jag körde i England senast (2018) tyckte jag att det var piss, men jag har insett att det var jävligt kul. Det var som man föreställde sig att speedwaylivet skulle vara: Matcher i England fredag, lördag och söndag, hemresa till Sverige på måndagen, match i elitserien på tisdagen, jobb på pappas firma på onsdagen, allsvenskan på torsdagen och så iväg till England igen. Det är slitigt som fan, men man älskar det. Nu har jag börjat titta på England igen, men det dröjer nog ett tag innan man vet vad som händer där med coronan, säger Andersson.

I Sverige har transferfönstret öppet till den 28 februari, och än så länge har Indianerna inte haft bråttom: Bara två förare har hittills skrivit kontrakt med klubben inför 2021 – australiske GP-stjärnan Max Fricke och danske sensationen Jonas Jeppesen.

Fricke har bytt klubb i Polen och skrev på torsdagen på ett ettårskontrakt med Zielona Góra, som samtidigt meddelade att indian-ikonen Piotr Protasiewicz, som fyller 46 i januari, skrivit på för sin 19:e raka säsong i klubben. Jeppesen har ännu inte gjort klart med någon klubb i Polen.

Indianernas silly season inför 2021

Förare klara för 2021: Max Fricke (1,687 i ingångssnitt), Jonas Jeppesen (1,250).

Förare som lämnar: Pontus Aspgren (1,439) till Smederna.

Utgående kontrakt: Chris Holder (1,904), Niels-Kristian Iversen (1,812), Kenneth Bjerre (1,650), Ludvig Lindgren (0,917), Joel Andersson (0,842), Christoffer Selvin (0,5), Jonatan Grahn (0,5), Ludvig Selvin (0,5), Gustav Grahn (0,5), Hugo Lundahl (0,5).

Förare som skrevs ut ur truppen i somras: Mikkel Michelsen (2,141), Pawel Miesiac (1,522).

Förare i Indianernas allsvenska trupp, utgående kontrakt: Ben Ernst (2,0 i ingångssnitt i allsvenskan, 1,250 i elitserien), Emil Pörtner (2,0, 1,250), Jonas Davidsson (1,886, 0,840 gästförare) Jack Dicker (0,5, 0,5).

Förare i Indianernas division 1-trupp, utgående kontrakt: Daniel Halling (0,979 i ingångssnitt i division 1, 0,5 i elitserien), Christian Edström (0,5, 0,5), William Hedengren (0,5, 0,5).