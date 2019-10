Joel Anderssons besked om Indianerna – rannsakar sig själv: ”Har inget att skylla på”

Elitserieklubbarna i speedway får ha åtta förare över 0,5-snitt i truppen. Indianerna har en sådan plats öppen.

I samband med att regerande Europamästaren Mikkel Michelsen skrev på för klubben förra veckan berättade lagledaren Peter Johansson att ambitionen är att Joel Andersson ska förlänga och ta den sista platsen. Nu bekräftar 23-åringen att det också är hans plan.

– Självklart. Vi håller på och pratar och försöker komma fram till något, och jag är övertygad om att vi ska bli överens. Det ska man inte vara orolig över, säger han till NA.

LÄS OCKSÅ: Stor sammanställning av alla elitserietrupperna just nu – och alla övergångar

Andersson gjorde sin elitseriedebut i moderklubben som 18-åring 2014, lämnade efter turbulensen 2016 men återvände inför årets säsong. Han fick köra samtliga 18 matcher i elitserien och SM-slutspelet, men sänkte sitt snitt något och landade på 0,842 efter att ha tagit 48 poäng på 57 heat. Bara två slutade med trepoängare.

– Godkänt, skulle jag säga, men det var inte någon supersäsong. I alla mina år har jag haft en riktig dipp på våren och sedan kört skitbra på hösten, men i år började jag ganska bra – men i stället så lyfte det aldrig. Jag har ingen aning om varför det blev så, det är skitskumt. Jag får lägga på ett extra kol på träningen i vinter för att det inte ska upprepas, säger Andersson som inte skyller på materialet.

– Nej, där har jag inget att skylla på. Jag köpte motorer av Tai Woffinden, så de grejerna är det inget fel på. Min åkning hänger mer på mig själv än på mina motorer, jag behöver åka bättre speedway helt enkelt. Jag tittar alltid på matcherna i efterhand och försöker vara självkritisk. Man kan inte åka runt och tro att man är Tai.

2019 var Joel, hur det än gick, självskriven i Indianernas startsjua, 2020 kan det bli tuffare. Peter Johansson har öppnat för att i utgångsläget köra med en 0,5-snittare – som Christoffer Selvin eller Jonatan Grahn – vilket lämnar en plats öppen för Andersson och lagkaptenen Ludvig Lindgren att slåss om. Men det ser inte Joel som något problem.

– Nej, faktiskt inte. Man ska förtjäna att köra. Min förhoppning är att höja mig, och då ska det inte vara några problem. Elitserien är en tuff liga, och det ska vara de bästa som kör där, säger han.

Och faktum är att hans snitt också öppnar för något som Lindgrens inte gör – med Andersson och en 0,5:a i laget kan Indianerna stoppa in alla sina fem högsnittare i startsjuan: Mikkel Michelsen, Chris Holder, Max Fricke, Kenneth Bjerre och Pawel Miesiac. Ska Lindgren in måste någon annan bytas ut mot Jonas Jeppesen eller ännu en svensk.

– Jag tycker att laget ser jättebra ut. Jag tror det finns stora chanser för oss att gå långt. Laget är mycket jämnare nu, och jag tror mer på att bygga på bredden än som i år, när vi förlitade oss på Tai. Vi räknade nästan med att han skulle gå ut och plocka 15 poäng, och så skulle vi andra peta in småskit. Det gjorde att vi förlorade de gånger Tai inte körde bra eller var skadad. Nu blir alla förare viktigare från start, säger Andersson som dessutom hyllar Indianernas nya satsning på ett eget allsvenskt lag, där han av allt att döma kommer att köra nästa år.

– Det är svinbra. Nya killar som Ludvig Selvin och Gustav Grahn kan gå rakt in och köra i en tuffare liga och för mig som ändå kör allsvenskan är det perfekt att ha 15 minuter till hemmabanan i stället för två timmar. Dessutom kan jag lägga fler varv på Kumlabanan vilket jag förhoppningsvis kan ha med mig till elitserien.

Liksom i Sverige går Andersson just nu utan kontrakt internationellt. Under årets säsong skulle han ha kört för Stal Rzeszow i Polen, men klubben gick omkull innan säsongen startade. Och hans brittiska klubb Edinburgh Monarchs skrev ut honom ur truppen i juli, med ett löfte om att han skulle få komma tillbaka under hösten som av snittekniska skäl och på grund av inställda matcher aldrig infriades.

– Det var surt, men ändå lite skönt, för England är tufft. Det är väldigt slitigt och ofta väldigt dåliga banor, och det kan vara matcher tre dagar i rad. Jag är lite less på England, men jag behöver ju köra speedway, så jag ska försöka hitta något i Polen. Jag är alltid öppen för förslag, säger Andersson.

Det svenska transferfönstret stänger den 1 december, dessförinnan måste Indianerna ha blivit överens med Joel om ett nytt kontrakt. Blir de det finns ingen plats kvar för Krystian Pieszczek, som körde för laget i år. Sedan tidigare är det klart att Woffinden, Anders Thomsen och Piotr Protasiewicz lämnar klubben.

Indianernas silly season

Förare klara för 2020: Mikkel Michelsen (2,141 i ingångssnitt, ny från Piraterna), Chris Holder (1,904), Max Fricke (1,687, ny från Rospiggarna), Kenneth Bjerre (1,650), Pawel Miesiac (1,522, inte kört i elitserien tidigare), Jonas Jeppesen (1,250, ny från Team Småland, inte kört i elitserie tidigare), Ludvig Lindgren (0,917).

Klara förluster: Tai Woffinden (2,281, lämnar elitserien), Anders Thomsen (1,510, klar för Västervik), Piotr Protasiewicz (1,392, lämnar elitserien).

Förare med utgående kontrakt: Krystian Pieszczek (1,071), Joel Andersson (0,842), Christoffer Selvin (0,5), Jonatan Grahn (0,5), Anton Woss (0,5), Simon Gustafsson (0,5), Niklas Fridell (0,5). Vaclav Milik (1,479) körde som skadereserv för klubben i år.

Lagledare: Peter Johansson har förlängt sitt kontrakt över 2020.