Johan Bertilsson möter ÖFK som krigar för överlevnad: "Behöver verkligen matcha det"

Två mållösa matcher i rad. ÖSK:s offensiv har har inte levererat de senaste matcherna. Mot IFK Norrköping lyckades inte laget träffa motståndarmålet en enda gång under 90 minuter.

Johan Bertilsson var en av spelarna i ÖSK:s offensiv som fick lågt betyg efter matchen.

31-åringen är hård mot sig själv också.

Det var nog ingen som var nöjd med insatsen i lördags och vi kan bättre.

– Jag är revanschsugen efter en dålig match senast. Det är skönt att det är tätt med matcher nu. Varken jag eller laget kom upp i samma nivå som mot Norrköping förra året. Det var nog ingen som var nöjd med insatsen i lördags och vi kan bättre. Det var ganska uddlöst, vi har inte gjort mål på två matcher men vi vet att det finns mer potential. Förhoppningsvis lossnar det mot Östersund, säger Johan Bertilsson efter den sista träningen inför hemmamatchen mot Östersunds FK.

Johan Bertilsson kom till ÖSK från ett år i Östersunds FK via en kortare sejour i Dalkurd.

Bertilsson spelade elva matcher från start och åtta inhopp i ÖFK och fick bara ett inhopp under lagets bejublade Europa League-äventyr, 20 minuter i 1–0-segern mot Fola Esch från Luxemburg. Med tanke på den relativt sparsamma speltiden så är Bertilssons facit med sju mål för Östersund starkt.

De två sista ÖFK-målen gjorde faktiskt Bertilsson mot sin nuvarande klubb ÖSK när ÖFK vann med 3–0 i mitten av oktober 2017. Han sedan kom till ÖSK under sommaren 2018. Hittills har det blivit fyra mål på 30 matcher.

Johan Bertilsson följer den dramatiska utvecklingen i sin före detta klubb.

– Jag har kontakt med några stycken, Ludwig Fritzon, Aly Keita, Tom Pettersson. Det är några som är kvar även om det är väldigt mycket nytt, både i spelartruppen och på ledarsidan. Det har varit mycket tråkiga rubriker om dem men det är fortfarande ett bra lag. De krigar för livet för att undvika nedflyttning och de kommer att göra det svårt för oss. Vi behöver verkligen matcha det, säger Johan Bertilsson.

Hade de själva fått välja hade de nog valt lugn och ro.

Han ger sig själv godkänt under året i klubben.

– Det var mitt beslut att lämna. Jag hade en del skador och problem men där emellan tyckte jag att jag presterade helt okej för dem.

Tror du att det som händer påverkar laget?

– Det är svårt att säga något om hur de upplever det men hade de själva fått välja hade de nog valt lugn och ro. Men vi tittade på deras senaste match (mot Falkenberg) och de kunde ha vunnit den. Östersund är fortfarande ett duktigt lag.

Hur ser du på slutspurten i allsvenskan?

– Att vi fortsätter att göra det som gjorde oss bra under matcherna i somras. Det är viktigt att vi kör hela vägen in, det kvittar om det är match 27 eller match 3 i serien. Det är allsvensk match och vi ska kriga och vinna in i det sista.