Johan Bylin debuterar som artist – släpper flera låtar under hösten: ”Äktheten i texterna är mycket viktiga för mig”

Band: Johan Bylin

Låttitel: ”Låt det bli morgon igen”

Genre: Pop/singer-songwriter

”Låt det bli morgon igen” släpps den 21 oktober på flera olika streamingtjänster som bland annat Spotify och Apple music. Du kan lyssna på låten här.

Johan Bylin om sitt artisteri och sin musik:

Popartisten Johan Bylin debuterar äntligen professionellt som skivartist och släpper under hösten flertal låtar på bland annat Spotify. Han har hållit på med musik sedan barnsben och skrivit låtar och uppträtt.

Den första låten som släpptes i mitten av september heter "Reflektioner" och är en melodiös, tänkvärd och vacker midtempo-ballad. Låten handlar om drömmar och hur reflektioner kan kännas. Johan följer nu på onsdag upp "Reflektioner" med en snabb och gungig poplåt som heter "Låt det bli morgon igen". Låtarna skiljer sig en hel del ifrån varandra, både tempo- men även textmässigt.

Det är viktigt för Johan som låtskrivare att du som lyssnare verkligen känner någonting då du lyssnar på hans musik och texter. Kanske till och med känner igen dig i det som låtarna handlar om.

”Äktheten i texterna är mycket viktiga för mig. Det är även en fin känsla då en lyssnare blir berörd på djupet av min musik”.

Johan Bylin om sitt kommande släpp:

Sammanlagt kommer Johan att släppa tre låtar under hösten. Låt nummer tre är på engelska och har ett kristet budskap. Låten heter "Say Hello" och planeras att släppas lagom till första advent. Johans dröm är att kunna fortsätta släppa låtar som människor tar till sitt hjärta och känner någonting för. Drömmen om ett liv som popartist och huvudsakligen aktiv låtskrivare hägrar så klart.

