Johan Bylin släpper nytt: ”Låten är värd att nå andras öron”

Band: Johan Bylin

Låttitel: ”Say hello!”

Genre: Pop/ Christian pop

”Say Hello!” släpptes den 25 november på flera olika streamingtjänster som bland annat Spotify och Apple music. Du kan lyssna på Johan Bylins låtar här.

Johan Bylin om sitt artisteri:

”Som specialarbete på gymnasiet skrev jag en pianosvit baserad på Bibliska händelser. Jag minns hur jag lagt Bibeln på mitt piano och hur jag varvade melodierna med texterna. Det var spännande att försöka gestalta det skrivna ordet med toner och melodier. Pianosviten utmynnade i tre satser klassisk pianomusik med bland annat Johannesevangeliet som grund.

När jag skriver popmusik är det nästan uteslutande på svenska. Men för några år sedan ville jag testa att skriva på engelska, och då med ett kristet tema”.

Johan Bylin om låten ”Say hello!”:

”Låten ”Say hello!” som släpptes den 25 november är en snabb och catchig poplåt. Den är en av fem låtar med samma tema som jag under ganska kort tid skrev klart. Jag valde att gå in i studion och spela in ”Say Hello!” , till skillnad från de andra. Jag tycker den här låten är värd att nå andras öron och inte enbart mina. Jag känner verkligen att låten fått nytt liv. Planen är att framöver spela in de resterande låtarna med samma tema, jag kallar dem ”The holy project”. Kanske kanske släpps flera av dem på streaming framöver, vem vet.”

