Johan Röjler tränar svenska succémannen – som gått sin egen väg: ”Fick visa alla som tvivlat – nästan så jag började grina”

I november 2003 slog Johan Röjler, då 22, nu 39, Tomas Gustafssons 25 år gamla rekord på 10 000 meter.

Nu är örebroaren tränare åt den ende svensk avverkat skridskons mest prestigefyllda distans ännu snabbare – Nils van der Poel, 24, som tog över noteringen redan 2016. Men varken det, junior-VM-guldet från 2014 eller OS-deltagandet 2018 kan jämföras med den prestation som van der Poel klämde ur sig i söndags: Vid tävlingar i tyska Inzell noterade han tiden 12.46,91 – världsårsbästa, nästan 18 sekunder under hans tidigare svenska rekord och den sjunde bästa tiden i världen genom tiderna.

– Men jag tycker faktiskt att tiden är ännu bättre än så. Det är den näst snabbaste i Europa någonsin, bara fem sekunder från den allra bästa, och det går inte riktigt att jämföra med höghöjdsbanorna där världsrekorden är satta. Dessutom var han ensam om att åka 10 000 meter i tävlingen, och fick böna och be för att de skulle låta honom köra distansen. Det gav mig lite flashbacks från när jag satte juniorvärldsrekord efter att mina skridsko först blivit stulna och jag sedan fick böna och be sekretariatet för att sätta mig i ett bra par eftersom jag visste att jag var i form för rekordet, säger Röjler som hann med tre OS under sin aktiva karriär.

Men van der Poels resa till rekordet är ännu mer speciell än själva loppet det gjordes i. Tidigt under karriären drogs han med motivationsproblem, och efter JVM-guld lade han av, bara för att göra comeback och ta sig till OS. Efter OS rykte han in och gjorde militärtjänst som jägare, i Arvidsjaur.

Efter att ha muckat våren 2019 anlitade han Röjler som tränare, men vintern 2019/20 gjorde van der Poel bara en träningstävling hemma i Trollhättan. Övrig tid ägnades åt träning, träning och träning. Inte bara på skridskor, utan inom all form av extrem uthållighetsidrott: I maj sprang han till exempel 17 mil, från Trollhättan till Karlsborg, i ett sträck och i juli cyklade han drygt 200 mil från Riksgränsen till Smygehuk. Något som fått många att höja på ögonbrynen.

– Otroligt kul att han fick visa alla de som tvivlat på hans metoder. Det är lätt att säga: ”Sådär kan man inte göra, det där kommer inte fungera.” Men Nils har bevisat att … Ja, det fungerar uppenbarligen för honom, i alla fall. Han brinner för den här typen av träning, och han har hittat ett sätt där han trivs med satsningen och kan hålla motivationen uppe, säger Röjler.

Helgens tävling i Inzell var van der Poels första internationella sedan allround-VM i mars 2018, då han noterade bästa tiden på 10 000 meter. Röjler följde tävlingarna från hemmaplan.

– Tyvärr hade jag ingen möjlighet att vara på plats och det fanns ingen tv-sändning, men när jag fick se resultatet var det nästan så att jag började grina. Jag har lagt ned så mycket energi i det här – inte lika mycket som Nils, förstås, men ändå – och det betyder väldigt mycket. Och jag vet hur många som tvivlat på det här.

Eftersom coronapandemin ställt in all tänkt lägerverksamhet har van der Poel skött höstens träning hemma i Trollhättan, och Röjler har kört fram och tillbaka från Örebro.

– Jag har varit där nere tre–fyra dagar i veckan, och det har varit otroligt roligt. Nils är väldigt inspirerande att jobba med, väldigt målmedveten. Han hade en väldigt tydlig träningsidé från början, och utifrån den har vi bollat fram och tillbaka och hjälpts åt. Jag har bidragit med min kunskap och erfarenhet, och så har vi haft en dialog med Svenska skridskoförbundet och SOK.

Trots supertiden är det inte säkert att van der Poel kommer få köra VM, eftersom kvalreglerna är speciella den här coronamärkta säsongen. Klart är hur som helst att årets internationella tävlingsschema består av fyra tävlingar på fem veckor i nederländska Heereveen, där skrinnarna ska härbäreras i en ”bubbla”: EM 16–17 januari, världscup 22–24 och 29–31 januari och distans-VM 11–14 februari.

– Vi hoppas att han på något sätt kan få en plats på 10 000 meter på VM. I sådana fall kommer han absolut att vara en av favoriterna till guldet, säger Röjler.

Det långsiktiga målet är OS i Peking 2022.