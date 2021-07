Johanna Gustavsson klättrar på Nordirland – efter ny fin runda

Lannalodge-spelaren Johanna Gustavsson inledde tävlingarna i Nordirland på ett bra sätt och gick på ett under par under den första dagen.

Hon klev in i dag två som delad 29:e och presterade då en ännu bättre runda.

En birdie direkt på första hålet och sedan ytterligare en på hål 6. Sedan smög sig en bogey in på hål sju som störde rytmen litegrann. Efter att ha gått på par i fyra heat kom sedan en fantastisk period. Tre birdies på fem heat gav henne ordentligt med fart uppåt.

Tyvärr kom det en bogey på sista hålet vilket förstörde lite. Men tre under par gör ändå att hon klättrar en del i tävlingen. Från delad 29:e-plats till delad 18:e.

Leder gör amerikanskan Emma Talley som slog till med en kanonrunda under fredagen. Sju under par vilket placerar henne på totalt 13 under par.

Bästa svenska är Pernilla Lindberg på en delad niondeplats. Även hon gick en kanonrunda på sju under par. Lindberg ligger totalt på sex under par. Även Linnea Ström är före Gustavsson på fem under par.

Gustavsson har alltså nio slag att hämta igen på Talley inför lördagens runda.