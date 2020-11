Johanna Gustavsson mot ny topptävling på Europatouren – bästa svenska och sexa inför sista rundan

Johanna Gustavsson, 27, har klarat cuten i åtta av nio tävlingar på Europatouren den här säsongen, tagit fem topp 30-placeringar och varit sjua, i Australien i februari, och elva, i Tjeckien i augusti, och varit i ledning i British open.

Men nu är Örebrogolfaren, som gör sin femte säsong på touren, på väg mot ett ännu bättre resultat.

Efter två av tre rundor i veckans penningstinna tävling i Saudiarabien ligger Gustavsson, som tävlar för Lannalodge, sexa, på fyra under par. Efter första rundan, på tisdagen, låg hon tvåa, fyra slag under par efter sex birdies. På onsdagen gick hon på par efter fyra birdies men lika många bogeys. Inför avslutningsrundan på torsdagen leder Luna Sobron Galmes, Spanein, på tio under par, ett slag före danska Emily Kristine Pedersen, tre före nederländska Anne van Dam och sex före Gustavsson. Gustavsson är bästa svenska, ett slag före Caroline Hedwall, sex före Julia Engström och nio före Anna Nordqvist och Frida Gustafsson-Spång.

Tävlingen i Saudiarabien är speciell då den dubblerar som en lagtävling för fyrmannalag, som går rundorna tillsammans. Gustavsson är lagkapten för ett lag med svenska Anna Magnusson, finska Elina Nummenpää och lokala amatören Nathan Williamson, och tillsammans ligger de på 13:e plats av 37 lag inför avgörandet, 27 bakom Emily Kristine Pedersens lag som leder.

Totalt har tävlingen motsvarande 4,2 miljoner kronor i prispotten.

Nästa vecka avslutas årets spel på Europatouren med en tävling i Spanien.