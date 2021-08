Johans popmusik är ett heligt projekt

Artist: Johan Bylin

Titel: ”Entered my heart (this is what I wanted)”

Genre: Kristen pop, singer/songwriter

I somras släppte Johan Bylin en ny singel på digitala strömningstjänster.

Om låten: ”Entered my heart (this is what I wanted)” är en ny singel från Johan Bylins kommande EP ”The holy project”.

Låten handlar om någon som är vilsen i sitt liv men som via en högre makt får styrka och till slut krafter till att leva och orka sitt eget liv. Med sina texter hoppas Johan Bylin kunna skänka kraft till dem som tvivlar i sin tro.

”Om det är en religiös tro eller hoppet och önskan till någonting annat får varje enskild person fritt välja.”

De två tidigare låtarna som Johan Bylin släppt från den kommande EP:n har spelats i engelsk och norsk radio.

Om artisten: Bakom Johan Bylins musik finns ett andligt budskap, men han skriver att han inte vill placera tankar eller uppfattningar i människors händer:

”Det är viktigt för mig att varje lyssnare kan ta till sig min musik samt mina texter på ett fritt sätt, och på så sätt tolka och skapa sig en egen bild.”

