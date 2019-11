”Jonas hann med mycket som få kanske känner till”: Här är gode vännens minnesord om Jonas Pontén

Efter flera års envis kamp mot KOL och andra eländiga åkommor har Jonas Pontén kastat in handduken och lämnat sitt relativt långa och mycket innehållsrika jordeliv. En god vän och kamrat för många, älskad familjefar, utmärkt yrkesman, generös, omtänksam, påhittig, modig och många andra goda egenskaper, finns inte längre bland oss.

Under de mer än femtio år som jag fick vara hans vän, hann Jonas med mycket annat intressant som få kanske känner till. Till exempel att Jonas – samtidigt som han oavbrutet rökt i sin pipa – har; ordnat otaliga och roliga fester som aldrig ville ta slut; cyklat omkull, blivit medvetslös och krossat näsan; blivit hotad till livet av mexikanska gangsters, men överlevt; tagit sig ut ur hamnen i Örebro med korsade roder på sin båt utan att krossa en enda miljonbåt efter kajerna; skålat med Vaclav Havel i Prag; sprungit ikapp ett tåg i Hallsberg; träffat Jesus i México City; uppfunnit och tillverkat den mobila byxpressen i trä samt nedfällbara solskydd för kortbyxor till skydd av knävecken vid starkt, tropiskt solsken; seglat baklänges genom Essundet i en optimistjolle; kunnat förklara Linnés sexualsystem – på tyska; provkört militär motorcykel hemma i vardagsrummet; somnat på Kungliga Dramaten under pågående föreställning regisserad av Ingmar Bergman; prickskjutit med pistol i ett hotellrum i Belgien; vunnit ett tvistemål i Hovrätten; av misstag och under festliga omständigheter bitit en kvinna i benet; varit upphovsman till ränte- och amorteringsfria lån – ett förslag som aldrig föll bankväsendet på läppen. Listan kan göras mycket längre.

Jonas var allmänbildad, duktig hantverkare, utmärkt tecknare och fyndig poet. Han visste att uppföra sig på ett korrekt sätt, mycket kanske tack vare sin uppfostran i en stor släkt med många läkare, präster och bildat folk. Men, visst hade han sina brister. Det må vara honom förlåtet att han aldrig var något vidare bra på att köra motorcykel och att lära sig spela på sitt Magdeburgerspel gjorde han aldrig.

Det är trist att Jonas inte finns hos oss längre, men han kämpade tappert under lång tid. Det var segt virke i den mannen! Tack vare sin hustru Metas osjälviska och kärleksfulla omhändertagande av honom blev det, tveklöst, åtskilliga extra levnadsår till glädje för oss alla. Tack, Meta!

Jag har lärt mig mycket av Jonas, och mitt liv har i så många avseenden berikats av honom. För detta är jag evigt tacksam!

Vännen Göran Nordin, Glanshammar

