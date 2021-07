Josephine Qvist från såpastjärna – till storindustri i sociala medier: ”Om man faller är det bara att resa sig igen”

Det är lätt att låta sig lura på vad en influencer är och gör, som om det bara är att skildra ett lagom glammigt liv i sociala medier.

– Många tror ju att det räcker med att ta en bild på en kopp kaffe och skriva nåt kul, säger hon och sveper med handen över muggen med gyllenbrunt kaffe som hon sippar lite på.

– Men det här är hårt arbete.

För det handlar ju om att ha ett innehåll som lockar till sig både följare – och samarbetspartners som vill lansera sina produkter via hennes kanaler.

– Ja, jag är fullbokad året ut redan, säger hon.

– Och det handlar ju både om att skapa ett bra innehåll, men också att ha koll på affärerna, avtal som ska hit och dit, jurister som ska granska och rätt som det är blir man blåst och så på nästa grej igen, säger hon.

Även om hon oftare prickar rätt än fel, det förstår man ju när man ser hennes entusiastiska följarskara. Och som det verkar: hennes minst lika entusiastiska affärspartners.

– Ja, vill de inte betala så blir det inget, säger hon enkelt.

Men det är nu inte samma sak som att hon säger ja till alla som är beredda att casha upp, tvärtom. Hon väljer noga vilka hon samarbetar med.

– Spelbolag betalar hur mycket pengar som helst, men jag säger alltid nej till dem. Jag vet hur mycket spelande kan förstöra för människor och familjer, säger hon.

– Eller solarier - så skulle mina unga följare gå och lägga sig i ett solarium och få cancer: nej, säger hon bestämt.

För hon har bra koll på vilka henne följare är, främst unga kvinnor. En lojal skara som betraktar som sina vänner.

Den som har följt henne det minsta lilla kan ju också förstå varför. Hon själv är öppen med det mesta: ångest, kärlek, mens, sex – ja, hon närmar sig det mesta.

– Det klart att jag har massa saker som jag behåller för mig själv. Men jag tycker det är viktigt att man prata om saker, man ska inte behöva skämmas för att man är förstoppad eller har diarré, säger hon med ett garv.

– När jag var yngre hade jag önskat det – någon som jag såg upp till och som hade normaliserat sånt, säger hon.

Eller som det här med relationer, destruktiva relationer. Hon har själv brutit upp från en sån, och nu vill hon hjälpa andra att göra det samma.

– Och det är väldigt fint när någon skriver till mig och berättar att det jag har postat har får henne att lämna en manipulativ man.

Men även om hon numera lever gott på sitt företag och till och med har en anställd numera, så började karriären mest av en slump.

– Jag var ute på Ritz här i Örebro en lördagskväll 2014, säger hon.

Det var bloggerskan och realitystjärnan Paow också, och när hon fick syn på Josephine uppmanade hon henne att söka till ett helt nytt tv-program.

Och utan att egentligen riktigt veta vad hon gav sig in på, skickade Josephine in bilder på sig själv, blev kallad till en casting och till slut uttagen till Ex on the beach.

– Jag hade varit ute och backpackat i Australien och Asien och ville göra nåt annat. Men det var först på planet som jag förstod att våra ex skulle komma dit - innan hade de sagt att programmet hette Singel i paradiset, säger hon.

Och när första programmet började sändas hade hon kanske ett par tusen följare på Instagram - men när eftertexterna började rulla hade hon 20 000-30 000.

– Telefonen exploderade, säger hon.

– Så gör ju folk när de ser på reality, vill se vad deltagarna säger själva om hur det är klippt, om konflikter och allt möjligt, säger hon.

Och i takt med att avsnitten rullade på, växte hennes följarskara.

– Så skrev plötsligt ett företag att de ville ge mig någonting...säger hon.

Sedan dess har hon tagit tillvara på sin förmåga att fånga en publik, nå ut med sitt budskap – och tjäna pengar på köpet. Även om hon är långt ifrån nöjd än, istället fortsätter fortsätter hon att blicka framåt.

– Jag är lite kicksökare - vill att det ska hända grejer hela tiden, säger hon och knäpper med fingrarna.

– Nu håller jag på och tittar på om jag kan släppa något i eget namn, i samarbete med någon, kanske redan inom det närmsta året, säger hon lite svävande.

Jag tänker mig att hennes hundratusentals följare snart kommer veta.

Fakta

Namn: Josephine Qvist.

Ålder: 28, fyller 29 om en knapp vecka.

Familj: Mamma Lena, pappa Lars och syster Jennifer.

Bor: Centrala Örebro.

Gör: Influencer och poddare.

Bakgrund: Började som tv-profil. Driver numera sitt eget och har också studerat International Business på Santa Monica college i USA.

Tre tips för att nå toppen:

► Träna och ät bra för att hålla.

► Jobba hårt.

► Strunta i vad andra tycker och tänker och gör din grej. Om man faller är det bara att resa sig igen, det är inte hela världen.